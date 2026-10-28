Los catalanes habían mantenido el pasado verano conversaciones con el delantero argentino de forma ilegal, sin informar a los responsables del club rojiblanco.

El Atlético presentó entonces una denuncia. Como la FIFA se declaró incompetente, la federación española RFEF acabó haciéndose cargo de la investigación. Esta concluyó que el Barça solo podía ser declarado culpable de una «infracción leve». Así, el caso le cuesta a los catalanes apenas 602 euros. Una cantidad insignificante para un club que en la temporada 2025/26 superó la barrera de los mil millones de euros de facturación.

Ya en 2019 se había dictado una resolución similar. Entonces, el Barça tuvo que pagar 300 euros después de contactar de forma prohibida con Antoine Griezmann, que por aquel entonces también tenía contrato con el Atlético de Madrid.

En el caso de Julián Álvarez, el jugador ya se había mostrado partidario de fichar por el Barcelona durante el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Sin embargo, el club madrileño se remitió a su contrato, vigente hasta 2030, y a la cláusula de rescisión estipulada en la enorme cifra de 500 millones de euros.

La operación se frustró y Álvarez permaneció en Madrid pese a haber expresado públicamente su deseo de marcharse. Allí se enfrenta a fuertes críticas de la afición. «Quería pedir disculpas a nuestros aficionados por mis palabras durante el Mundial. Fue un error, tanto por la forma como por el momento», dijo recientemente al pedir perdón en una entrevista con Marca.

También afirmó que podía «entender el enfado de la gente. Yo también me habría enfadado si fuera aficionado. Y más aún porque me han apoyado tanto. También quiero dar las gracias al equipo porque me ha apoyado durante este tiempo».

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Diego Simeone levanta el castigo a Julián Álvarez en el Atlético de Madrid

En el plano deportivo, el entrenador Diego Simeone ya le había levantado el castigo y ahora vuelve a contar con él regularmente. El pasado fin de semana fue titular por primera vez en Liga en la victoria por 1-0 ante el Deportivo de La Coruña y marcó el gol decisivo. En total, suma dos goles y dos asistencias en nueve partidos oficiales.

El Barça, por su parte, fichó poco antes del cierre del mercado a Gabriel Jesus, procedente del Arsenal. Además de Robert Lewandowski, que se marchó libre a la MLS (Chicago Fire), el vigente campeón perdió a otro delantero: Ferran Torres, traspasado al Paris Saint-Germain por 48,5 millones de euros. En principio, Álvarez debía cubrir esa vacante.