El FC Barcelona recibe un «no» de Cristian Romero: el argentino da el sí a otro club

El Atlético de Madrid va camino de ganar la pugna por Cristian Romero, informa Marca. Según el diario español, el FC Barcelona ha hecho «en las últimas horas» un intento en vano de hacer cambiar de opinión al argentino.

Ya no es cuestión de si, sino de a qué club dejará Romero al Tottenham Hotspur este verano. Pese a su contrato en Londres hasta 2029, entre otros Fabrizio Romano confirmó que se marchará «cien por cien seguro».

En el Tottenham hace tiempo que tampoco cuentan con la continuidad de Romero, como demuestra la llegada de los ex de la Eredivisie Jan Paul van Hecke y Marcos Senesi, procedentes respectivamente del Brighton & Hove Albion y del AFC Bournemouth.

Además del Atlético, el Inter también lleva tiempo interesado en Romero. Los italianos quieren añadir aún más experiencia a su defensa tras la llegada de John Stones (Manchester City), aunque ellos, al igual que el Barcelona, parecen quedarse sin premio.

Marca escribe que el optimismo por la llegada de Romero crece en Madrid. El diestro de 28 años ha dado por segunda vez su visto bueno a Los Colchoneros, que el verano pasado vieron frustrado su fichaje porque los clubes no alcanzaron un acuerdo.

El director del Atlético, Mateu Alemany, también este año está en contacto constante con el Tottenham, que ha rechazado una primera oferta de 30 millones de euros. Mientras tanto, Romero espera con impaciencia su traspaso, según Marca.

La buena sensación en el Atlético ha crecido aún más tras «los intentos fallidos del Barcelona de intervenir en las últimas horas». «Tanto el Atlético como Romero creen que esta vez el traspaso sí debe producirse».

Si el traspaso sale adelante, Romero se encontrará con el entrenador Diego Simeone. Su plantilla necesita nuevos impulsos defensivos por la inminente salida de Matteo Ruggeri (Aston Villa) y Nahuel Molina (AS Roma).