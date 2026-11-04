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El FC Barcelona quiere fichar a un jugador del Ajax y podría ponerse en contacto pronto

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Y. Baas

El FC Barcelona estudia la posibilidad de fichar a Youri Baas del Ajax. Así lo informa el medio español SPORT

El director deportivo Deco busca reforzar la defensa del Barcelona, que cuenta con pocas opciones, sobre todo en el centro de la zaga. Según se informa, Baas encaja perfectamente en el perfil que buscan los catalanes. 

«Youri Baas, de 23 años, es actualmente el emperador de la defensa del Ajax de Míchel», señala SPORT. «Ocupa un lugar destacado en la lista del Barcelona, en parte porque también puede jugar de lateral izquierdo». 

Según el medio español, el Barcelona sigue teniendo en muy alta estima la cantera del Ajax. También se considera una ventaja la presencia de Jordi Cruyff como director deportivo del club de Ámsterdam. 

No está claro cuánto costaría Baas, pero es probable que el Ajax esté dispuesto a facilitar la salida del defensa. El verano pasado estuvo cerca de fichar por el FC Porto, pero la operación se frustró en el último momento. Baas tiene contrato hasta mediados de 2028. 

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Otra alternativa que se menciona es Lisandro Martínez. Parece que el argentino podría salir del Manchester United y también encaja en el perfil que ha trazado el Barcelona. 

Ruud Nijstad también sigue en la lista de Deco. El prometedor futbolista de 18 años del FC Twente lleva tiempo en el radar del club, aunque se le considera sobre todo una apuesta de futuro.

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