El FC Barcelona pone sobre la mesa una cantidad descomunal y ficha a Rodri

Rodri deja oficialmente el Manchester City por el FC Barcelona, según ha anunciado este martes el gigante catalán. Según el experto en el mercado de fichajes Fabrizio Romano, el Barcelona paga 60 millones de euros por el centrocampista, una cantidad que puede ascender a 75 millones de euros con bonus.

El Barcelona anuncia la llegada de Rodri a través de un elegante vídeo en sus canales de redes sociales. «El maestro del espacio y el tiempo aterriza en Barcelona», se puede leer en el texto que acompaña a la publicación.

Romano informó el domingo de que la tercera oferta del Barcelona había sido aceptada por el Manchester City. El campeón del mundo español firma en el Spotify Camp Nou un contrato hasta el verano de 2030.

El Barcelona ofreció primero cantidades de 45 y 65 millones de euros. Con la tercera oferta, 60 millones de euros más quince millones de euros en bonus, al campeón de España le ha salido bien la operación y ha logrado hacerse con Rodri.

El centrocampista dejó claro rápidamente en este verano tan bueno para él que quería marcharse del City. El ganador del Mundial esperó durante mucho tiempo movimientos del Real Madrid, pero ese club dio largas durante demasiado tiempo.

Rodri dio el salto en 2019 del Atlético de Madrid al Manchester por unos setenta millones de euros. Resultó ser una gran inversión de los ingleses. En su etapa en el City, Rodri ganó, entre otros títulos, cuatro campeonatos de liga, la Champions League y dos FA Cups. En 2024 ganó el Balón de Oro como director de orquesta del ganador del triplete.

El Manchester City vende a Rodri por 75 millones de euros, igualando la salida más cara de su historia. Julián Alvarez dio el mismo paso rumbo al Atlético de Madrid por la misma cantidad.