El FC Barcelona no se inmuta ante las bajas de Yamal y deja al Real Madrid muy por detrás

El miércoles el Barcelona venció 1-0 al Celta y recuperó nueve puntos de ventaja sobre el Real Madrid. La mala noticia fue la lesión de Lamine Yamal.

En los últimos minutos del primer tiempo, el joven cayó en el área del Celta tras marcar de penalti el 1-0, y sus compañeros intentaron felicitarle. Raphinha mostró especial preocupación. Las imágenes captaron un gesto de Yamal hacia el banquillo justo después del gol. El extremo, autor de varias jugadas de gran calidad, fue sustituido de inmediato por Hansi Flick.

Inmediatamente después del cambio, el partido se detuvo por un problema cardíaco de un espectador, según informó el comentarista de Ziggo, Sierd de Vos. Mientras, Flick instruía a los suyos y los jugadores de ambos equipos conversaban. La grada se preguntaba el motivo del parón. Por la interrupción, el primer tiempo duró una hora.

Los 60 000 espectadores vieron tras el descanso a un Barcelona dominante, que buscaba el segundo gol con paciencia y juego posicional. El 2-0 pareció llegar con una volea de Ferran Torres, pero el VAR lo anuló por fuera de juego. El Celta, aún vivo, sufrió cuando Joan García evitó un gol rival.

En los últimos minutos, el suplente Frenkie de Jong batió el récord de partidos con el Barcelona al llegar a 293, superando los 292 de Phillip Cocu. El equipo de Flick, con el holandés en el campo, siguió buscando espacios detrás de la defensa rival.

La ventaja azulgrana no peligró, así que la diferencia con el Real Madrid se mantiene en nueve puntos. Restan seis jornadas de LaLiga. El líder visita el sábado al Getafe, sexto.