El FC Barcelona y el Borussia Dortmund han acordado el fichaje de Karim Adeyemi, informa Fabrizio Romano. El delantero alemán costará 22 millones de euros más 7 en variables. Según Florian Plettenberg (Sky Sport), la operación será de 22+9 millones y el Dortmund se reserva un 35 % de una futura venta.

En los últimos días el interés del Barcelona se ha intensificado y el club no ha tenido que esforzarse demasiado para convencer a Adeyemi de que se traslade a la ciudad costera catalana.

Firmará un contrato de cinco años en el Spotify Camp Nou y, según Sky Italia, cobrará unos seis millones de euros netos por temporada.

El Dortmund no tenía las mejores cartas: el jugador rechazó renovar su contrato, vigente hasta 2027, y expresó su deseo de marcharse.

El Dortmund pidió inicialmente 40 millones, cifra poco realista. Romano informó el jueves de que el Barça nunca pagaría esa cantidad, pues dentro de seis meses podría ficharlo gratis.

El primer ofrecimiento del Barça, de 20 millones, fue rechazado, por lo que ambas partes cedieron. Finalmente se acordó una cifra fija de 22 millones más entre 7 y 9 millones en variables, según partidos jugados y títulos, más un alto porcentaje de reventa.

Adeyemi (24), fichado en 2022 al Red Bull Salzburgo, se convirtió en una estrella de la Bundesliga con el Dortmund. El extremo derecho, sorprendentemente excluido del Mundial por Julian Nagelsmann, marcó 36 goles y dio 25 asistencias en 146 partidos con los «Schwarzgelben».