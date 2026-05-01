Goal.com
En directo
FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Sam Vreeswijk

Traducido por

El FC Barcelona debe abandonar de nuevo el Camp Nou: ya se conoce su sede provisional

Barcelona

El FC Barcelona volverá a jugar temporalmente en otro estadio. Las obras de remodelación del Camp Nou aún no han terminado, así que el club buscará un nuevo hogar temporal para la temporada 2027/28.

El estadio ya vivió una primera fase de obras entre 2023 y 2025, periodo en el que el equipo jugó en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc.

A finales de 2023 regresó al Camp Nou, pero las obras aún no han terminado. Actualmente el estadio tiene capacidad para unos 60 000 espectadores.

Ahora se trabaja en la tercera y última grada, aún cerrada.

En la última fase se instalará la cubierta, un trabajo que llevará meses.

Primera División
Osasuna crest
Osasuna
OSA
Barcelona crest
Barcelona
BAR

Se prevé que esta fase se desarrolle durante la temporada 2027/28 y que el estadio permanezca inhabilitado.

Por ello, el Barcelona buscará de nuevo un recinto provisional, y según la Cadena SER, el Estadi Olímpic Lluís Companys vuelve a ser la opción principal.

Anuncios