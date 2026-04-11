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El FC Barcelona da una gran noticia sobre Frenkie de Jong

Barcelona
F. de Jong

Frenkie de Jong regresa a la convocatoria del FC Barcelona para el partido del sábado contra el Espanyol.

El jueves se incorporó a los entrenamientos de grupo y, aunque se dudaba de su disponibilidad, finalmente estará disponible.

El centrocampista, formado en el Ajax, jugó su último partido en febrero, cuando marcó en la victoria 3-0 sobre el Levante, antes de sufrir una lesión en el isquiotibial.

Su ausencia le hizo perderse nueve encuentros con el Barça y la última convocatoria de la selección holandesa.

Esta temporada ha jugado 31 partidos oficiales, 26 como titular, con un gol y siete asistencias.

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El Barcelona sigue vivo en dos frentes: en la Liga de Campeones le aguarda un difícil partido de vuelta contra el Atlético, y en LaLiga mantiene, a ocho jornadas del final, una ventaja de seis puntos sobre el Real Madrid.

La ventaja podría subir a nueve si el sábado, a las 18:30, vence al Espanyol en casa.

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