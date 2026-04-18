El FC Barcelona considera a un exjugador que fracasó en la Eredivisie como reemplazo de Robert Lewandowski

El FC Barcelona sigue a Alexander Sørloth, informa Matteo Moretto en Marca. El noruego de 30 años del Atlético podría reemplazar a Robert Lewandowski.

Según Moretto, el Barça «ha puesto sus ojos en Sørloth» debido a la incertidumbre sobre el futuro de Lewandowski.

El polaco, con contrato hasta verano, podría renovar, pero debería aceptar un salario más bajo y tiene ofertas millonarias de fuera de Europa.

El Barcelona ve en Sørloth una alternativa sólida: tiene nivel técnico similar y podría adaptarse de inmediato al sistema de Hansi Flick.

Sin embargo, es dudoso que el Atlético facilite su traspaso a un rival directo. Sørloth tiene contrato hasta 2028 y Transfermarkt estima su valor en unos veinte millones de euros.

Sørloth, con 70 partidos con Noruega, llegó al Atlético en 2024. Ha marcado 41 goles y dado 3 asistencias en 100 encuentros. Su último tanto fue el 8 de abril, en cuartos de la Champions, precisamente ante el Barça.

Jugó en el FC Groningen entre 2016 y 2017, con 6 goles y 4 asistencias en 43 partidos.