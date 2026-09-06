El FC Barcelona arrolla por completo al Valencia en Mestalla; Rodri lesiona a un compañero de equipo

El FC Barcelona logró este domingo una victoria sencilla sobre el Valencia. El equipo del entrenador Hansi Flick se puso pronto 0-2 gracias a Lamine Yamal y Fermín López y después ya no volvió a pasar apuros. Raphinha, Pedri y Yamal fijaron el 0-5 definitivo tras el descanso. El Barcelona suma el pleno de doce puntos después de cuatro partidos y abre una pequeña brecha con el Real Madrid, que tiene tres puntos menos.

El partido apenas tenía cinco minutos cuando Fermín encontró por la derecha un precioso balón al espacio para Yamal. El extremo derecho dejó botar una vez el balón dentro del área antes de sorprender al guardameta Stole Dimitrievski con un hábil gesto con el pie: 0-1.

El Barcelona no tenía nada que temer del Valencia, donde Arnaut Danjuma empezó como delantero centro y Kayne van Oevelen tuvo que conformarse con un papel de suplente. A mitad de la primera parte llegó también el 0-2, cuando Fermín encontró la escuadra lejana tras una dejada de Anthony Gordon.

Un momento llamativo llegó poco después, cuando el Barcelona buscaba el 0-3 en un saque de esquina. Rodri se giró y golpeó de lleno la nariz de Eric García, que tuvo que ser sustituido por Jules Koundé. Los medios españoles informaron poco después de que el defensa tiene el tabique nasal desviado, algo que ya sufrió el año pasado y que le hizo jugar durante mucho tiempo con una máscara.

Cinco minutos después de la pausa para el té, el Barcelona sentenció definitivamente el partido. Yamal cedió para la incorporación de Fermín, que le puso el balón en bandeja a Raphinha. El brasileño empujó en el segundo palo con una facilidad pasmosa: 0-3.

En lo que quedaba ya no hubo partido. El Barcelona no tuvo ninguna dificultad con Los Che, que no pudieron evitar que el 0-4 llegara también a un cuarto de hora del final. Dani Olmo conectó con Pedri, que marcó desde la frontal del área: 0-4.

La cosa todavía empeoró más para el Valencia y otra vez Olmo estuvo en el origen del gol. Esta vez encontró el espacio para Yamal, que superó a Dimitrievski desde cerca y por segunda vez en el partido: 0-5.



