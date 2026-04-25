El FC Barcelona aprovecha el tropiezo del Real Madrid y ya huele el título de liga

El sábado, el FC Barcelona venció 0-2 al Getafe y amplió a once puntos su ventaja sobre el Real Madrid, que el viernes empató 1-1 con el Betis. A falta de cinco jornadas, el título parece cuestión de tiempo para los azulgranas.

Lamine Yamal se lesionó el miércoles y se perderá el resto de la temporada. La primera ocasión clara llegó pasados 30 minutos, cuando Roony Bardghji, que sustituyó a Yamal en la derecha, disparó ligeramente fuera tras una buena jugada.

El 0-1 llegó en el último minuto de la primera parte: Fermín López batió la esquina inferior derecha, y el Coliseo Alfonso Pérez enmudeció al descanso.

En la reanudación buscó ampliar la ventaja. A la hora de juego, Flick reforzó el centro del campo con De Jong por Gavi.

A un cuarto de hora del final, Marcus Rashford sentenció con un gran gol individual. El Barça controló el partido y no pasó apuros.

En el descuento, Martín Satriano cabeceó ligeramente desviado, pero no inquietó a los azulgranas.

El título podría definirse la próxima jornada si el Barça vence en Pamplona y el Madrid pincha ante el Espanyol; de lo contrario, la resolución llegaría en el Clásico de la semana siguiente.