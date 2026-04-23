Parece que Lamine Yamal podrá jugar este verano en el Mundial. El miércoles por la noche, el supertalento del FC Barcelona tuvo que abandonar el terreno de juego lesionado durante el partido contra el Celta de Vigo (victoria por 1-0). Un día después, el club español ha publicado una actualización.

«Las pruebas han confirmado una lesión en el tendón de la corva izquierdo», informó el Barcelona en X. «Se perderá el resto de la temporada, pero se espera que esté disponible para el Mundial».

Se lesionó justo después de provocar y lanzar un penalti, que por cierto marcó.

Al equipo de Hansi Flick le quedan seis partidos, el último el 24 de mayo, así que el jugador afronta una carrera contrarreloj.

La victoria ante el Celta mantiene al Barça nueve puntos por encima del Real Madrid a falta de seis jornadas; el duelo del 10 de mayo podría decidir la Liga.

El Barcelona ya está eliminado de la Copa del Rey y la Liga de Campeones, donde el Atlético de Madrid lo superó en semifinales y cuartos, respectivamente.

España debutará el 15 de junio ante Cabo Verde y luego se medirá con Arabia Saudí y Uruguay.