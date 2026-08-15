El periodista Walid Al-Farraj lanzó una sorpresa sobre las opciones del Al-Nassr de competir por el título de la Liga Roshan de Profesionales esta temporada, pese al fuerte arranque que logró "el club mundial" en la primera jornada de la competición.

El Al-Nassr comenzó su viaje en defensa del título con una gran victoria sobre el Al-Fateh por tres goles a cero, la noche del sábado, para colocarse en la cima de la tabla de forma temprana, después de haber terminado también la temporada pasada como líder de la liga.

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Al-Farraj habló a través de su programa "Rotana Sport con Walid" sobre la capacidad del Al-Nassr de mantener su liderato, señalando que el equipo se acostumbró a conservar la cima durante la temporada pasada, antes de lanzar su sorprendente pronóstico sobre el campeón esperado.

Al-Farraj dijo: "El Al-Nassr terminó la liga pasada como líder y comenzó la edición actual también en la cima; el club mundial, la temporada pasada, si tomaba el liderato no lo soltaba. ¿Ocurrirá lo mismo esta temporada?".

Y pese a su elogio al arranque del Al-Nassr, Al-Farraj dejó clara su postura sobre la lucha por el título, afirmando: "Pero, a pesar de eso, desde mi punto de vista creo que el Al-Nassr no ganará la liga esta temporada, eso es lo que pronostico".

Las declaraciones de Al-Farraj colocan al Al-Nassr bajo los focos de forma temprana, especialmente porque el equipo comenzó la temporada con una fuerte victoria y ofreció un nivel destacado ante el Al-Fateh, en un momento en el que los próximos días revelarán si "el club mundial" es capaz de mantener su liderato y continuar su viaje en defensa del título, o si el pronóstico del periodista saudí se cumplirá realmente.