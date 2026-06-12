El fantasma del fracaso acecha al Barcelona... El fichaje de Álvarez reabre las heridas del pasado

El FC Barcelona sigue intentando fichar al delantero argentino Julián Álvarez, a pesar de la dificultad de las negociaciones y de las reticencias del Atlético de Madrid a facilitar su traspaso, en medio de una fuerte competencia por parte de los grandes clubes europeos.

El jugador, respaldado por Deco y Hansi Flick, es la prioridad para reforzar la delantera ante la salida de Lewandowski.

Según Marca, el jugador quiere jugar en el Barça, pero las conversaciones se estancan por la postura inflexible del Atlético y el interés del París Saint-Germain.

Pese a ello, el Barça se muestra optimista: la ilusión del jugador por vestir de azulgrana y los meses que aún quedan de mercado les hacen confiar en el fichaje. Además, ya fichó al inglés Anthony Gordon para reforzar la delantera.

Pese a ello, en el club persiste el temor a revivir fichajes fallidos: aún recuerdan cuando, ya con el acuerdo casi cerrado, se cayeron nombres como Nico Williams.

A esa lista se suman Paul Pogba, Marco Verratti, Ángel Di María, Adrien Rabiot, Matthijs de Ligt, David Beckham, Ander Herrera, David Luiz y Diego Costa. y Marco Reus, por motivos económicos, técnicos o personales.