La presión sobre Roberto de Zerbi aumenta dentro del Tottenham, después de que el inicio de la temporada se haya convertido en una auténtica pesadilla, en medio de resultados decepcionantes pese al enorme gasto del club durante el mercado de fichajes estival.

Tras disputarse cinco jornadas de la Premier League, el Tottenham sigue sin ganar y cierra la tabla de clasificación, a pesar de haber gastado más de 400 millones de euros en la contratación de diez jugadores este verano, lo que ha colocado al técnico italiano bajo una presión creciente.

Ante este comienzo catastrófico, Tim Sherwood, exentrenador del Tottenham, considera que la afición del club vería con buenos ojos el regreso del argentino Mauricio Pochettino en caso de que la directiva tomara la decisión de destituir a De Zerbi.

Sherwood declaró, en unas palabras recogidas por el sitio francés "Foot Mercato": "La afición del Tottenham prefiere a Mauricio Pochettino antes que a Roberto de Zerbi", aunque señaló al mismo tiempo que la plantilla actual difiere mucho de la que tuvo el técnico argentino durante su etapa anterior.









Pochettino dirigió al Tottenham durante cinco años y medio, antes de ser destituido en 2019, pocos meses después de conducir al equipo a la final de la Liga de Campeones de Europa. También logró durante su etapa ocupar el segundo y el tercer puesto en la Premier League, pese a no conseguir ningún título.

Sherwood considera que el volumen de gasto durante el verano ha elevado enormemente el nivel de las expectativas, y afirmó: "Conozco a muchos entrenadores que habrían deseado gastar 400 millones de libras esterlinas en sus equipos".

Con la continuidad de los resultados negativos, aumentan las especulaciones sobre el futuro de De Zerbi, en un momento en que la afición del Tottenham espera un cambio rápido que devuelva al equipo a la senda de las victorias.











