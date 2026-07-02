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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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El fantasma de Marruecos reaparece... España quiere acabar con 16 años sin vencer a Austria

España vs Austria
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¿Acabará la «Larrocha» con la maldición?

España busca romper una racha negativa que dura 16 años cuando enfrente a Austria este jueves en Los Ángeles, en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026.

España lidera su grupo con 7 puntos, tras ganar a Arabia Saudí (4-0) y a Uruguay (1-0), y empatar 0-0 con Uruguay.

Sin embargo, desde que ganó el Mundial 2010, España no ha podido ganar ni marcar en eliminatorias.

En 2014 quedó eliminada en la fase de grupos, y en 2018 superó esa ronda pero cayó ante Rusia en octavos por penaltis.

En 2022 superó la fase de grupos y perdió los octavos por penaltis ante Marruecos.

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Ahora busca eliminar a Austria para avanzar a octavos y esperar al ganador de Portugal-Croacia.


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