El fantasma de Kroos y Modric persigue al Real Madrid: ¿ha encontrado Mourinho el relevo esperado?

El regreso del Real Madrid al buen camino bajo la dirección de José Mourinho no fue únicamente consecuencia de cambios tácticos en el estilo de juego o de los movimientos del entrenador desde la línea de banda, sino que estuvo también ligado a la recuperación del nivel de varios jugadores, después de que el equipo comenzara a mostrar una cara diferente desde su fuerte reacción en Roma. Y entre los nombres que acapararon las miradas durante esta etapa, destacó el portugués Bernardo Silva, quien se convirtió progresivamente en uno de los elementos importantes en los planes del técnico, gracias a sus múltiples funciones y a su capacidad para aportar al centro del campo el equilibrio que el equipo echó en falta durante mucho tiempo.

El brillo de Silva en el Camp Nou ante el Barcelona no fue fruto de la casualidad, sino resultado de un trabajo gradual de Mourinho, que esperó el momento adecuado para dar al jugador un lugar en el once inicial, tras darse cuenta de que aprovechar su potencial no pasaba por colocarlo en una posición ofensiva tradicional, sino por emplearlo en una zona más profunda, donde puede influir en la construcción del juego, recuperar el balón y controlar el ritmo de los partidos.

Mourinho manejó con paciencia el asunto de Bernardo Silva y no se apresuró a lanzarlo como titular, pese a las numerosas opciones ofensivas a su disposición, que incluyen jugadores que superan a la estrella portuguesa en velocidad y potencia física, según informó el diario español «Marca».

Tras estudiar las necesidades del equipo, el técnico llegó a la conclusión de que la mejor manera de aprovechar las cualidades de Silva consistía en emplearlo dentro del centro del campo, otorgándole funciones más profundas junto a Valverde y Tchouaméni, en un intento de corregir algunos problemas que habían aparecido en el estilo del Real Madrid, especialmente en lo relativo a la salida de balón y la organización de la posesión.

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Pero ese papel no era en absoluto sencillo, pues requiere un gran esfuerzo físico y la capacidad de moverse constantemente entre líneas, además de asumir responsabilidades defensivas en una zona que vive fuertes disputas por el balón. Por ello, Mourinho prefirió esperar hasta que el jugador portugués alcanzara su mejor estado físico, antes de contar con él de forma regular en el once inicial.

Antes del duelo ante el Barcelona existían temores sobre la capacidad del conjunto catalán de imponer su dominio a través de su centro del campo, que representa una de sus principales armas, pero lo que ocurrió en el Camp Nou reflejó el éxito de las ideas de Mourinho, después de que el Real Madrid lograra limitar la influencia de su rival en zonas importantes, gracias a la organización y los movimientos que ofrecieron sus jugadores, con Silva a la cabeza.

Un papel defensivo inesperado: Silva acorrala las llaves del Barcelona

El aspecto más destacado en el rendimiento de Bernardo Silva ante el Barcelona fue su llamativo compromiso defensivo, pues realizó un gran esfuerzo en la presión y la cobertura de espacios, y trabajó para cerrar los ángulos de pase a Rodri y Pedri, para impedirles controlar el ritmo del juego y construir las jugadas con comodidad.

La influencia del jugador portugués no se limitó a las tareas defensivas, sino que se mostró también en la construcción del juego desde atrás, una labor que le otorgó un valor adicional dentro del sistema de Mourinho, según informó el diario español «Marca».

Gracias a sus movimientos y a su capacidad de conservar el balón bajo presión, el Real Madrid pudo salir de forma más organizada desde sus zonas defensivas, y su presencia también alivió la carga sobre Aurélien Tchouaméni, ya fuera compartiendo las responsabilidades de construcción de juego o aportando opciones adicionales de pase, lo que se reflejó positivamente en el rendimiento del centrocampista francés.

Mourinho ya había señalado durante la pretemporada que Bernardo Silva necesitaba más tiempo para alcanzar su mejor nivel, después de no encontrarse en el estado adecuado durante el periodo de vacaciones, lo que llevó al técnico a actuar con cautela antes de concederle el papel que deseaba.

Y ahora, parece que esa espera comienza a dar sus frutos, después de que el jugador recuperara su puesta a punto y se volviera capaz de ejecutar las complejas funciones que le pide el técnico portugués.

Las cifras de posesión revelan la influencia de Bernardo Silva

Los indicadores técnicos no fueron por sí solos suficientes para mostrar la magnitud de la mejora que Bernardo Silva ha provocado en el centro del campo del Real Madrid, ya que las cifras de posesión del balón revelan una diferencia clara en el rendimiento del equipo con su presencia sobre el terreno de juego.

Mourinho ya había detectado los primeros indicios de esta mejora durante los duelos ante el Sevilla y el Leipzig, después de que el jugador portugués tuviera la oportunidad de participar como titular en el último partido, y su influencia se mostró con claridad en la capacidad del equipo de conservar el balón, incluso durante la primera parte en la que el Real Madrid no ofreció su mejor nivel ante el conjunto alemán.

Según las cifras aportadas, el promedio de posesión del balón del Real Madrid es del 57% cuando Bernardo Silva está sobre el terreno de juego, frente al 47% en su ausencia, mientras que el promedio general del equipo durante la temporada alcanza el 52%.

Estas cifras resaltan aún más al observar algunos partidos, pues el Real Madrid tuvo una posesión del balón del 62% ante el Leipzig, mientras que el porcentaje no superó el 46% ante la Roma, partido en el que Silva participó únicamente durante los últimos 20 minutos.

En cuanto al duelo ante el Barcelona, fue una clara excepción, después de que el porcentaje de posesión del Real Madrid se situara en apenas un 37%, en un partido que impuso planteamientos diferentes debido a la fortaleza del rival y a la naturaleza del encuentro, pero que no impidió al equipo lograr su objetivo y salir con un resultado positivo.

Estos indicadores reflejan que la presencia de Silva otorga al Real Madrid una opción adicional en el manejo del balón, ya sea facilitando el pase o aportando soluciones para salir de la presión, además de su capacidad de conectar las líneas, elementos que el equipo echó en falta en algunos periodos.

Relevo de Kroos y Modric: Mourinho encuentra la solución dentro del equipo

Ante la falta de un nuevo fichaje para reforzar el centro del campo, ya fuera con la contratación de Rodri o de otro jugador con características similares, Bernardo Silva se ha convertido en una de las principales soluciones a disposición de Mourinho para reconstruir esa posición, que aún busca una identidad clara tras el fin de la era dorada que lideraron Toni Kroos y Luka Modric.

Mourinho consideraba que la contratación del jugador portugués representaba una incorporación importante gracias a su versatilidad y a su capacidad de ocupar más de una posición, ya fuera en las zonas ofensivas adelantadas o por detrás de los delanteros, o incluso en las bandas.

Pero los últimos acontecimientos revelaron la posibilidad de aprovecharlo de una manera completamente diferente, después de que el técnico encontrara que el mejor empleo de sus cualidades en la etapa actual consiste en contar con él dentro del centro del campo, otorgándole mayores responsabilidades defensivas y organizativas.

La influencia de este cambio no se limitó únicamente a Silva, sino que contribuyó también a liberar a Arda Güler de algunas tareas que limitaban su peligro ofensivo, y le concedió un mayor espacio para moverse en las zonas adelantadas y generar ocasiones, como se mostró con claridad durante el duelo ante el Barcelona en el Camp Nou.

Así, parece que Mourinho ha encontrado en Bernardo Silva una pieza importante para reconfigurar el centro del campo del Real Madrid, no solo por sus cualidades técnicas y su capacidad de conservar el balón, sino también gracias a su disciplina táctica y a su disposición a ejecutar funciones que no siempre aparecen en las estadísticas tradicionales.

Y tras un periodo de búsqueda del equilibrio perdido en el centro del campo, puede que la solución que necesita el Real Madrid se encuentre ya dentro de su plantilla, en un jugador que acostumbraba a marcar la diferencia en ataque, pero que ahora se ha convertido en una de las llaves de la estabilidad defensiva y del control del ritmo de juego.