El fantasma de Figo persigue al Barcelona: Laporta rechaza la enorme oferta de Revolut por la "traición"

La directiva del Barcelona rechazó una tentadora oferta económica del gigante de los servicios bancarios digitales "Revolut" para convertirse en su nuevo socio financiero, y el motivo: Luís Figo.

El diario español "Mundo Deportivo" recogió, citando a Ràdio Catalunya a través del podcast "Barça Reservat", detalles apasionantes en el expediente de la búsqueda de un nuevo socio financiero para el club catalán, tras la finalización de su contrato con el banco "Caixa" hace un año.

La emisora aclaró que la directiva del presidente Joan Laporta estudia actualmente renovar la asociación con "Caixa", en medio de la llegada de varias ofertas de instituciones financieras internacionales, siendo la más destacada la oferta de la compañía británica "Revolut".

Según la fuente, la oferta de "Revolut" representaba una oportunidad excepcional desde el punto de vista económico y de marketing, dada la expansión mundial de la empresa y sus atractivas condiciones.

Señaló que la compañía, que este año se convirtió en el socio financiero global del Manchester City y aparece en la parte trasera de las camisetas de los equipos masculino y femenino, además de ser el patrocinador principal del club italiano Como en la parte delantera de su camiseta, deseaba con fuerza entrar en el feudo del "Camp Nou", pero el Barcelona dijo una sola palabra: no.

El diario indicó que el motivo no fue económico ni deportivo, sino histórico y emocional por excelencia, ya que la imagen publicitaria y el embajador global de "Revolut" es la estrella portuguesa Luís Figo, hasta el punto de que las últimas campañas promocionales de la empresa no dudaron en evocar su impactante traspaso del Barcelona al Real Madrid en el verano del año 2000.

Aquel traspaso, que la afición del "Blaugrana" sigue considerando la mayor traición en la historia del club, continúa muy presente en la memoria de la entidad 26 años después.

Según Ràdio Catalunya, la junta directiva consideró que entrar en una asociación con una empresa que enaltece a Figo y explota la historia de su traición como herramienta de marketing sería como una nueva puñalada a los sentimientos de la afición y un vuelco de la opinión pública contra la propia directiva.

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La emisora afirmó que en el Barcelona existen líneas rojas que no pueden traspasarse por muchos que sean los alicientes económicos, y que la colaboración con cualquier entidad que cuente con Figo en sus filas es una de esas líneas.

Con esta decisión, el Barcelona envía un mensaje claro: algunas heridas no las cura el dinero, y algunos nombres seguirán teniendo prohibida la entrada en la casa catalana para siempre, aunque lleguen cargados de millones de dólares.