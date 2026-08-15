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imago-sport-1081064019.jpgAbdullah Ahmed

Traducido por

El Faisaly no es la primera víctima: la historia de 5 partidos en los que el Al-Hilal consiguió 3 penaltis

Al-Fayha vs Al Hilal
Al-Fayha
Al Hilal
1ª División
Arabia Saudita

Un incidente excepcional acompañó al «Zaeem» en su debut en la Roshn League

El Al Faisaly no fue el primer equipo al que el Al Hilal le concedieron 3 penaltis durante un enfrentamiento en la historia de la Liga saudí, ya que le precedieron otras 4 víctimas.

El Al Hilal obtuvo 3 penaltis, los cuales marcó todos, para vencer al Al Faisaly por 4-2, ayer viernes, en el estadio Kingdom Arena, en la primera jornada de la Liga Roshn saudí.

Según el programa "Dawrina Ghair" del canal "Al Saudiya", el Al Hilal ha obtenido 3 penaltis en un solo partido en 5 ocasiones diferentes en la era del profesionalismo, siendo el Al Faisaly la última de las víctimas.

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Esa historia comenzó en la temporada 2019-2020, cuando el Al Hilal obtuvo 3 penaltis con los que venció al Al Raed por 3-1, antes de que la situación se repitiera la temporada siguiente durante la victoria sobre el Al Ain por 5-0.

1ª División
Al-Fayha crest
Al-Fayha
ALF
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL

La tercera vez fue en la temporada 2022-2023, durante la victoria sobre el Al Batin por 3-1, y luego en la temporada 2024-2025, cuando venció al Al Riyadh con el mismo resultado, antes de que la situación se repitiera ante el Al Faisaly al inicio de esta temporada.

Cabe recordar que el Al Hilal lidera la Liga Roshn saudí hasta el momento con 3 puntos, por diferencia de goles sobre el Al Qadsiah, que ocupa el segundo puesto.

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