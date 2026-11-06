El portugués Hélder Cristóvão, exentrenador del Al-Nassr, criticó el momento elegido por su compatriota Cristiano Ronaldo, capitán del equipo, para retirarse del fútbol a nivel internacional.

Ronaldo anunció ayer jueves su retirada del fútbol a nivel internacional, tras una larga y histórica trayectoria que se extendió a lo largo de 23 años y que vio su coronación en la Eurocopa 2016 y en la Liga de las Naciones de la UEFA en 2019 y 2025.

Cristóvão comentó este asunto, en declaraciones al diario saudí Arriyadiyah, donde afirmó que "El Comandante" debería haberse retirado directamente tras el final del Mundial 2026, sin esperar más tiempo.

El exentrenador del Al-Nassr dirigió sus críticas a la propia Federación Portuguesa de Fútbol, al asegurar que debería haber sido ella la encargada de organizar esta decisión.

Y añadió: "Ronaldo dio mucho a la selección de su país, llevó el brazalete de capitán durante muchos años y dejó una huella excepcional a nivel de rendimiento y logros. Su mentalidad profesional fue el secreto más destacado detrás de su superioridad y de su continuidad en la cima del fútbol mundial".

Y agregó: "Ronaldo hizo que todo fuera diferente, y no creo que nadie pueda acercarse a su nivel durante muchos años, pues posee una mentalidad excepcional que hizo de él un jugador diferente al resto de las estrellas de su generación".

Por otra parte, Cristóvão afirmó que no hay jugador capaz de repetir la trayectoria de Ronaldo, al decir: "Muchas grandes estrellas se han retirado antes, el fútbol ha continuado y hay una nueva generación por venir".

El entrenador portugués volvió a matizar sus palabras, concluyendo: "Pero Cristiano Ronaldo no se repetirá, es el único en la historia".