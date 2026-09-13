Han circulado informaciones sobre la entrada del club turco Trabzonspor en negociaciones con el italiano Stefano Pioli, cuya última experiencia como entrenador fue con la Fiorentina.

El sitio Haber61 señaló que el Trabzonspor continúa con el proceso de búsqueda de un nuevo entrenador, tras la salida de Fatih Tekke, después de la derrota ante el Amed Sportif.

El Trabzonspor, que cuenta en sus filas con el egipcio Mohamed Salah, había confiado la dirección del equipo de forma provisional a Hüseyin Çimşir, mientras que el nombre de Pioli ha surgido como el más reciente de los candidatos para asumir la tarea.

Los movimientos del Trabzonspor para contratar a un nuevo entrenador se han acelerado, ante la preparación del equipo para disputar el duelo cumbre frente al Galatasaray, dentro de la sexta jornada de la Superliga turca.

Según lo publicado por el reputado periodista italiano Gianluca Di Marzio, el Trabzonspor mantiene conversaciones con Stefano Pioli.

Stefano Pioli, a lo largo de su trayectoria como entrenador, dirigió a varios de los clubes más destacados de Italia, entre ellos la Lazio, el Inter, la Fiorentina y el Milan. El veterano técnico también entrenó anteriormente al Al Nassr saudí, dirigiendo al portugués Cristiano Ronaldo.

Pioli logró un hito importante con el Milan, tras conducir al equipo a la conquista del título de la Serie A en la temporada 2021-2022, después de una ausencia de 11 años.

El entrenador, de 60 años, ha disputado 929 partidos a lo largo de su trayectoria como técnico, en los que consiguió 398 victorias, mientras que sufrió la derrota en 272 encuentros.

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