El exseleccionador de Portugal a Kooora: la retirada de Cristiano Ronaldo es una decisión tardía y no dirigirá a la selección en el futuro

Nelo Vingada, exseleccionador de Portugal, considera que Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr saudí, se demoró en tomar la decisión de retirarse del fútbol internacional, y señala que no espera que regrese a la selección en un cargo técnico o directivo en el futuro.

Ronaldo sorprendió a todos ayer jueves al anunciar su retirada de la selección portuguesa, poniendo fin a una larga trayectoria que se extendió a lo largo de 23 años, a pesar de que había revelado, tras recibir la sanción, que deseaba continuar su andadura internacional.

La retirada de Ronaldo llegó tras una gran crisis con su seleccionador, Jorge Jesus, a raíz de abandonar la concentración de la selección en Copenhague sin permiso, en señal de protesta por las declaraciones del técnico.

Y mientras la afición portuguesa esperaba el anuncio del regreso de Ronaldo a las filas de la selección tras la sanción, el jugador, de 41 años, prefirió retirarse del fútbol internacional.

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«La mejor decisión»

Vingada afirmó, en declaraciones exclusivas a Kooora, este viernes: «Teniendo en cuenta los acontecimientos que ocurrieron anteriormente, considero que la decisión de retirarse del fútbol internacional fue la mejor, aunque no hay ningún ganador en esta situación».

Sobre el cambio de opinión de Ronaldo después de haber revelado anteriormente su deseo de seguir jugando, Vingada explicó: «Ocurrieron algunos acontecimientos, hubo una disputa entre el técnico y el jugador, y las declaraciones que salieron de ambos no dejaron margen para la reconciliación».

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«Una gran pérdida»

Sobre si la retirada de Ronaldo afectará a la selección portuguesa en el futuro, Vingada declaró: «Por supuesto, esto es una gran pérdida, sobre todo porque las cosas no se gestionaron bien por parte de ambas partes».

Después, el técnico que dirigió a Portugal en 1993 matizó: «Pero desde el punto de vista técnico, esta decisión era natural, aunque todavía no se ha aclarado lo que realmente sucedió».

El sueño del millar y jugar con su hijo

Sobre el momento de la retirada internacional de Ronaldo, Vingada explicó: «Desde mi punto de vista, el momento adecuado para tomar la decisión era después del Mundial de 2026. Los siguientes partidos no le daban a Ronaldo la mejor oportunidad de poner fin a su carrera internacional de la forma que merece, por lo que esta decisión llegó tarde».

En cuanto a la retirada definitiva del fútbol, dijo: «Debe continuar jugando con el Al Nassr para alcanzar su objetivo de marcar 1.000 goles lo antes posible. Creo que, cuando logre ese objetivo, quizá se habrá acercado al final de su carrera como jugador. También creo que tiene el deseo de jugar junto a su hijo en el Al Nassr».

«No dirigirá a Portugal»

Y sobre si espera que Ronaldo regrese a la selección portuguesa en el futuro en un cargo directivo o técnico, Vingada aseguró que no lo espera, señalando que considera que los objetivos del Don, tras su retirada definitiva, se centrarán más fuera del fútbol.