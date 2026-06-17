El exseleccionador de Arabia Saudí defiende a Donis: «Empatar con Uruguay no es fácil»

Juan Antonio Pizzi, exseleccionador de Arabia Saudí, defendió al griego Georgios Donis, actual técnico de «Los Verdes», tras las críticas por el empate con Uruguay en el Mundial 2026.

El encuentro, disputado anoche en el Hard Rock Stadium de Miami (Estados Unidos) dentro de la primera jornada de la fase de grupos, finalizó 1-1.

Tras el encuentro, algunos periodistas y exfutbolistas locales lo criticaron por priorizar la defensa en la segunda parte.

Sin embargo, Pizzi discrepó de esas opiniones en unas declaraciones al diario saudí «Al-Riyadiah», en las que afirmó que empatar con una selección de la talla de Uruguay no es tarea fácil.

Explicó: «Estaba muy contento con el resultado, no solo porque se logró ante un rival fuerte, sino también porque reflejó la personalidad de la selección y su capacidad para plantar cara a las grandes selecciones en este tipo de torneos».

Y añadió: «Uruguay es una selección con gran historia y mucha experiencia en el Mundial, y enfrentarse a ella no es fácil para ningún equipo».

Y concluyó: «Por eso, conseguir un resultado positivo frente a Uruguay es algo importante y supone un gran impulso moral para los jugadores de cara a los próximos partidos».

Pizzi ya dirigió a Arabia Saudí en el Mundial 2018, donde perdió con Rusia y Uruguay antes de vencer a Egipto y quedar eliminado en la fase de grupos.