El expresidente del Al-Hilal exculpa a Salem Al-Dosari de la acusación de fuga

El expresidente del Al-Hilal, Salem Al-Dosari, ha desmentido las acusaciones de haberse negado a jugar con la selección saudí durante el último parón internacional, el pasado mes de marzo.

Al-Dosari no participó con la «Selección Verde» en los partidos amistosos contra Egipto y Serbia, tras haber sido descartado de la concentración por una lesión en la rodilla, lo que llevó a algunos a acusarlo de eludir su participación.

El príncipe Abdulrahman bin Musaad bin Abdulaziz Al Saud, expresidente del Al-Hilal, publicó un tuit a través de su cuenta oficial en «X», en el que confirmó la inocencia de Salem Al-Dosari respecto a esas acusaciones.

El expresidente del Al-Hilal publicó una imagen de la lista de bajas que sufre el equipo de cara al partido que disputará mañana sábado contra el Al-Taawoun en el estadio Kingdom Arena, correspondiente a la vigésimo séptima jornada de la Liga Roshen, en la que figura «El Tornado».

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Y escribió: «Estas son las bajas del Al-Hilal ante el Al-Taawoun mañana en la liga y, como se muestra, Salem Al-Dossari, de cuya lesión dudaban y de quien insinuaban o afirmaban que fingía, se perderá por lesión un partido importante y decisivo, cuyo resultado quizá determine el rumbo de la liga».

Según informes de prensa, la ausencia del capitán del Al-Hilal podría prolongarse cuando el equipo reciba a su rival Al-Khulud el próximo miércoles, en un partido adelantado de la jornada 29 de la Liga Roshen.

Cabe recordar que Al-Dosari ha disputado 27 partidos con el Al-Hilal desde el inicio de la presente temporada, en los que ha marcado 8 goles y ha dado 10 asistencias.