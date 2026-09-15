El expresidente de la Federación Española opina sobre el caso Negreira y responde a la petición de Marruecos

Ángel María Villar, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, habló de varios temas, entre los que destacaron el caso Negreira y el deseo de su país, así como de Marruecos, de albergar la final del Mundial 2030.

Villar participó en la primera jornada de la Cumbre del Fútbol Mundial que se celebra actualmente en Madrid.

En unas declaraciones recogidas por el diario "As", dijo: "He pasado 60 de mis 76 años de vida en el mundo del fútbol. Fui jugador durante 20 años, desde la categoría juvenil hasta el profesionalismo. Y trabajé como directivo durante 40 años, empezando por la Federación Vizcaína de Fútbol. He vivido experiencias difíciles, alegría y tristeza. Y me pregunto: ¿qué me ha dado el fútbol y qué me ha quitado?".

Y continuó: "Me dio valores, estabilidad económica, fama, el título de campeón del mundo y dos veces campeón de Europa. Pero me quitó tiempo con mi familia, relaciones con mis amigos, diversión; me quitó tiempo".

Sobre sus mayores logros en la Federación Española de Fútbol, explicó: "De lo que más orgulloso estoy es de la construcción de la Ciudad del Fútbol. Cuando me llamó la selección nacional, había un problema. Entrenábamos en campos externos con alquiler, y entonces me di cuenta de la necesidad de construir la Ciudad del Fútbol. Con financiación de los sectores público y privado. Parte del éxito de mis selecciones juveniles y de la absoluta se debe a la Ciudad del Fútbol".

En cuanto al mayor error que cometió, comentó: "Me equivoqué al no tener una relación fluida con los medios de comunicación. En lo que me equivoqué fue en no tener una relación natural. Yo era de las personas más reacias a hablar".

El caso Negreira

Sobre el famoso caso Negreira, el expresidente de la Federación Española dijo: "Era miembro del comité de árbitros. No teníamos conocimiento de ello; y si lo hubiéramos sabido, le habríamos dicho que no podía tratar con los clubes. En aquel momento, los clubes empezaron a contratar a exárbitros. No era algo que hiciera solo el Barcelona; también lo hacían otros clubes. Ahora, casi todos los clubes los incorporan".

Sobre la posibilidad de que el Barcelona sea sancionado por el caso Negreira, afirmó: "Si cometieron una infracción deportiva, ese es el papel de los tribunales de la federación y del Tribunal de Arbitraje Deportivo... hasta llegar a los tribunales ordinarios. No tengo información profunda sobre el asunto, ni dispongo de los documentos".

Y continuó: "Necesito conocer los hechos antes de dar mi opinión. Hay un principio en el derecho disciplinario que establece que, cuando se abre un caso y se produce un hecho penal, este queda suspendido hasta que finalicen los procedimientos penales. No conozco la situación del caso, por lo que me abstengo de comentar".

La postura de Infantino

Sobre Infantino, presidente de la FIFA, dijo: "No me gusta la forma de criticar al presidente de la FIFA. ¿Por qué se le critica? ¿Por retirar una tarjeta roja del Mundial de Estados Unidos? No la retiró él mismo. Los medios a veces desinforman. Hay un comité de competiciones. O cuando propuso a los medios vender el 30% de los derechos a empresas privadas. No me gusta esa propuesta, pero la planteó para generar debate. No tenía intención de ejecutarla, sino de suscitar la discusión".

Y señaló: "Creo que, aunque fue idea suya, el comité de la FIFA la trató como una opción de futuro y no como una decisión definitiva. No lo conozco bien, pero tiene que haber algunos detalles. Han distorsionado su imagen por completo. El Mundial fue estupendo y los estadios estuvieron llenos a rebosar".

Sobre la disputa por albergar la final del Mundial 2030, entre Marruecos y España, dijo: "Me gustaría que se celebrara en España, y espero que se hagan todos los esfuerzos posibles para garantizarlo, pero si la federación rectora realmente cree que el futuro del fútbol mundial exige que se celebre en otro país, ellos saben perfectamente para qué fueron elegidos".

Y concluyó: "No deseo que se celebre en ningún otro lugar, pero no voy a montar un gran revuelo por este asunto. He presentado varias ofertas, pero todas las rechazaron".