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Muhammad Sharaf Eldeen

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El expresidente de la Federación Española: «La candidatura de Marruecos para el Mundial 2030 nos ha perjudicado»

Marruecos
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La polémica sobre la sede de la próxima final del Mundial se ha intensificado recientemente.

Luis Rubiales, expresidente de la Federación Española de Fútbol, afirmó que la idea de presentar la candidatura para el Mundial 2030 fue suya y lamentó el «desmantelamiento» parcial del proyecto tras su salida.

Así lo afirmó en una entrevista con el diario «Marca», con motivo del lanzamiento de su libro «Matar a Rubiales».

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Sobre el Mundial 2030, afirmó: «Lo impulsamos desde la Federación Española con Portugal. Luchamos en la UEFA, pero el Gobierno puso trabas, incluso con la incorporación de Marruecos, que nos perjudicó».

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Y añadió: «La final y una semifinal estaban garantizadas para España. Ahora se ha desmantelado el equipo que lo logró, y me duele ver cómo se gestiona el legado que tanto costó construir».

Sus palabras llegan cuando la candidatura conjunta de España, Portugal y Marruecos para el Mundial 2030 compite por albergar los partidos clave, sobre todo la final, en un dilema que incluye estadios como el Santiago Bernabéu y el Camp Nou en España, y el estadio Hassan II en Marruecos.

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