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El exportero del Brentford Patrik Gunnarsson ha regresado al fútbol profesional tras superar una grave enfermedad neurológica que lo dejó en silla de ruedas. El internacional islandés pasó casi 20 meses alejado de los terrenos de juego antes de protagonizar una vuelta milagrosa a la máxima categoría belga con el KV Kortrijk.

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El portero regresa tras una grave enfermedad

Gunnarsson ha protagonizado un extraordinario regreso al fútbol de competición. El exportero del Brentford vuelve a jugar con el Kortrijk belga tras casi 20 meses de ausencia. Una grave enfermedad neurológica lo obligó a mantenerse alejado del deporte.

La debilitante afección requirió tres ingresos hospitalarios distintos y cambió por completo su vida cotidiana. En los momentos más duros de su lucha, el guardameta sufrió limitaciones físicas aterradoras. Ahora ha superado milagrosamente esos obstáculos para volver a jugar en la máxima categoría.

La lucha contra unas limitaciones físicas aterradoras

La realidad de la enfermedad de Gunnarsson fue extremadamente dura. Perdió rápidamente sus capacidades físicas y tuvo que afrontar la vida sin sus funciones motoras básicas.

«Ingresé en el hospital en silla de ruedas porque caminar se había vuelto casi imposible», explicó Gunnarsson en una entrevista con los canales oficiales del Brentford. «Ni siquiera podía coger en brazos a mi hija porque había perdido muchísima fuerza. Todavía podía respirar por mí mismo, pero no me parecía normal. Sentía que no me entraba suficiente aire en los pulmones».

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Aprender de nuevo los fundamentos de la portería

Superar la enfermedad fue solo la primera parte de su camino. Para relanzar su carrera profesional, Gunnarsson tuvo que reconstruir desde cero su condición física como deportista. Utilizó su dura experiencia para inspirar a sus compañeros del Kortrijk y les mostró fotografías personales tomadas en el hospital antes de un partido decisivo por el ascenso. Poco a poco, regresó a los entrenamientos sobre el césped.

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«Había perdido tanta fuerza que apenas podía caminar, así que tuve que acostumbrarme a hacerlo todo de nuevo», reveló. «Al saltar sentía como si lo hiciera por primera vez; al lanzarme, como si también fuera la primera vez».

Un regreso milagroso al fútbol

Gunnarsson ya se ha consolidado plenamente en la máxima categoría belga con el Kortrijk. Sin embargo, admite que los obstáculos mentales para volver al campo fueron tan difíciles de superar como los físicos.

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«Sentí un gran alivio y mucha alegría, pero también nervios por volver a jugar», afirmó. «Por supuesto, después de tanto tiempo fuera, te preguntas si vas a ser tan bueno como antes».

El portero está decidido a disfrutar de cada momento sobre el césped ahora que ha retomado su carrera. «Es bastante increíble haber vuelto ya a jugar a este nivel… A veces tengo que recordármelo», concluyó.