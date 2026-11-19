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El exportero del Brentford Patrik Gunnarsson ha regresado al fútbol profesional tras superar una grave enfermedad neurológica que lo dejó en silla de ruedas. El internacional islandés pasó casi 20 meses alejado de los terrenos de juego antes de culminar su milagroso regreso en la máxima categoría belga con el KV Kortrijk.

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El portero regresa tras una grave enfermedad

Gunnarsson ha protagonizado un extraordinario regreso al fútbol de competición. El exportero del Brentford vuelve a jugar con el Kortrijk belga tras casi 20 meses de ausencia. Una grave enfermedad neurológica lo obligó a pasar todo ese tiempo alejado del deporte.

La debilitante enfermedad requirió tres ingresos hospitalarios distintos y cambió por completo su vida cotidiana. En los momentos más duros de su lucha, el guardameta se enfrentó a limitaciones físicas aterradoras. Ahora ha superado milagrosamente esos obstáculos para volver a jugar al fútbol en la máxima categoría.

Brentford FC

La lucha contra unas limitaciones físicas aterradoras

La enfermedad de Gunnarsson tuvo consecuencias devastadoras. Perdió rápidamente sus capacidades físicas y tuvo que afrontar la vida sin sus funciones motoras básicas.

«Ingresé en el hospital en silla de ruedas porque caminar se había vuelto casi imposible», explicó Gunnarsson en una entrevista con los canales oficiales del Brentford. «Ni siquiera podía coger a mi hija en brazos porque había perdido muchísima fuerza. Todavía podía respirar por mí mismo, pero no me parecía normal. Sentía como si no me entrara suficiente aire en los pulmones».

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Volver a aprender los fundamentos de la portería

Superar la enfermedad fue solo la primera parte de su camino. Para retomar su carrera profesional, Gunnarsson tuvo que reconstruir desde cero su condición física como deportista. Utilizó su dura experiencia para motivar a sus compañeros del Kortrijk, a quienes mostró fotografías personales de su estancia en el hospital antes de un partido crucial por el ascenso. Poco a poco, volvió a entrenarse sobre el césped.

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«Había perdido tanta fuerza que apenas podía caminar, así que tuve que acostumbrarme de nuevo a hacerlo todo», reveló. «Al saltar, sentía que lo hacía por primera vez; al lanzarme a por el balón, también sentía que era la primera vez».

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Un regreso milagroso al fútbol

Gunnarsson ya ha consolidado plenamente su puesto en la máxima categoría belga con el Kortrijk. Sin embargo, admite que los obstáculos mentales para volver al campo fueron tan difíciles de superar como los físicos.

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«Sentía un gran alivio y estaba feliz, pero también nervioso por volver a jugar», afirmó. «Por supuesto, después de tanto tiempo fuera, te preguntas si vas a ser tan bueno como antes».

El portero está decidido a disfrutar de cada momento sobre el césped ahora que ha retomado su carrera. «Es bastante increíble haber vuelto a jugar ya a este nivel… a veces tengo que recordármelo», concluyó.