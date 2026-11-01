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FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

El exportavoz del Barcelona: un balance de 13-5 en los títulos asfixia al Real Madrid

FEATURES
H. Flick
Barcelona vs Alavés
Barcelona
Alavés
Primera División
Barcelona vs Aston Villa
Aston Villa
Liga de Campeones
Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
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El conjunto catalán goleó al Deportivo Alavés (6-1) ayer sábado.

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Toni Freixa, excandidato a la presidencia del Barcelona y exportavoz del club, restó importancia a las repercusiones de las derrotas del conjunto catalán ante el Paris Saint-Germain y el Real Madrid, al considerar que perder frente a dos equipos fuertes es algo normal a lo largo de una temporada larga, y advirtió del peligro de convertir cada tropiezo en una crisis o de alimentar los relatos pesimistas sobre el futuro del equipo.

Freixa afirmó, en un artículo del diario catalán "Sport", que el arranque récord del Barcelona en LaLiga provocó un estado de euforia que quizás sobrepasó sus límites justificados, pero subrayó que el equipo tiene la capacidad de recuperar su nivel y volver a demostrar su fortaleza durante la temporada.

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El articulista citó lo que le ocurrió al Barcelona la temporada pasada, cuando perdió en su propio campo ante el Paris Saint-Germain, cayó por 4-1 frente al Sevilla en el estadio Sánchez-Pizjuán, logró una complicada victoria por 2-1 sobre el Girona con un gol en el último minuto, antes de caer ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

También se refirió a lo que se conoció como el "noviembre sucio" de la temporada 2024-2025, expresión que utilizó entonces el entrenador Hansi Flick, después de que el Barcelona perdiera ante la Real Sociedad, empatara con el Celta de Vigo y encajara luego tres derrotas consecutivas en su campo, ante Las Palmas, el Leganés y el Atlético de Madrid.

Freixa señaló que el Barcelona logró, tras aquellos periodos difíciles, conquistar cinco títulos de los seis títulos nacionales posibles a lo largo de las dos temporadas, y recalcó que los tropiezos no implican necesariamente la existencia de una crisis, pues el equipo es capaz de superarlos y volver a las victorias.

"Relatos apocalípticos"

El excandidato a la presidencia del Barcelona dirigió críticas a quienes convierten cada derrota en una catástrofe y alimentan los relatos apocalípticos sobre el club, al considerar que detrás de ello hay motivaciones ligadas a la superioridad histórica del Barcelona en los últimos años.

Afirmó que el Barcelona ha conquistado siete títulos de LaLiga y seis títulos de la Copa del Rey en las últimas 12 temporadas, frente a cuatro títulos de Liga y una Copa de su rival (el Real Madrid), al considerar que la diferencia de títulos durante este periodo (13-5) asfixia al bando blanco "y explica el pánico que sienten ante la posibilidad de que la brecha se amplíe aún más esta temporada".

Freixa concluyó subrayando que el Barça lleva tiempo haciendo un trabajo muy bueno, y seguirá demostrándolo durante la temporada actual, pese a los intentos de algunas partes de llevar las cosas en la dirección contraria, según sus propias palabras.

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