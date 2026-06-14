El exportavoz del Al-Nasr lo confirma: ¡Jesús fichará por el Al-Ittihad!

El periodista Saud Al-Sarami, exportavoz de Al-Nassr, reveló que el club Al-Ittihad negocia con Jorge Jesus para que sea su nuevo entrenador la próxima temporada.

Las especulaciones surgen mientras el club estudia sus opciones técnicas para la próxima temporada, tras la salida del también portugués Sergio Conceição.

Jesús, que dirige el Al-Nassr desde la temporada pasada, ya ganó la Liga Roshen de Profesionales y devolvió al equipo a los podios tras siete años de espera.

Al-Sarami afirmó en «Al-Arabiya FM»: «Tengo información confirmada: la Federación negocia con Jorge Jesus para que dirija al equipo la próxima temporada y reemplace a Conceição».

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El técnico se encuentra en Brasil valorando ofertas antes de decidir su futuro, y la directiva unionista ya lo ha incluido entre sus principales objetivos.

Su amplia experiencia y éxito en la región lo convierten en prioridad para el club.

De confirmarse, su llegada sería uno de los fichajes más destacados de la Liga Roshen, ya que conoce bien el fútbol saudí y ha triunfado con varios equipos de la zona.

Aunque aún no hay anuncio oficial, las palabras de Al-Sarami alimentan las especulaciones sobre el futuro del banquillo del Al-Ittihad, a la espera de confirmaciones en los próximos días.