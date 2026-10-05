En el momento en que la comisión de la Premier League confirmó que los propietarios del Manchester City inflaron los ingresos del club en más de 830 millones de libras esterlinas, en uno de los mayores escándalos de fraude financiero en la historia del fútbol inglés, las cifras llegaron desde el otro lado de la ciudad de Mánchester para revelar otro escándalo de distinta naturaleza, cuyo protagonista es el Manchester United.

El veredicto condenatorio contra el City se dictó menos de cinco días después de que el Manchester United presentara sus estados financieros ampliados a la Bolsa de Nueva York hasta el 30 de junio de 2026, que incluían cifras alarmantes no menos graves que las del caso del vecino.

Los datos, según la cadena británica «BBC», revelaron que el club pagó 37 millones de libras esterlinas solo en intereses, un aumento respecto a los 34 millones del año anterior, elevando el total neto de pagos de intereses desde la adquisición por parte de la familia Glazer en 2005 a 852 millones de libras esterlinas, según las estimaciones del famoso bloguero financiero Swiss Ramble.

Una sola cifra resume la tragedia: lo que los propietarios del Manchester City inyectaron como ingresos ficticios es lo que el United pagó en intereses por deudas que no generó.

La declaración de Berrada y la amarga realidad

El director ejecutivo Omar Berrada afirmó en su comunicado: «Si bien estos resultados confirman que vamos por el buen camino, seguiremos aplicando un enfoque disciplinado para garantizar la sostenibilidad de nuestros recursos financieros».

Una declaración cauta que refleja la magnitud de la crisis; el club, que logró ingresos récord de 677,6 millones de libras y que se espera que alcance los 760 millones en 2026-2027 tras su regreso a la Champions League y su tercer puesto, se hunde en las deudas.

El United reveló un gasto de 191,7 millones de libras en nuevos jugadores, entre los más destacados Carlos Baleba, André Santos y Youri Tielemans, además de 90 millones de libras en préstamos adicionales, elevando el total de sus deudas a 1.150 millones de libras esterlinas, en comparación con solo 667 millones en junio de 2021.

La crisis de las deudas aplazadas

Lo más grave no es la magnitud de la deuda, sino el calendario de su pago. Antes del 30 de junio, las deudas por fichajes alcanzaban por sí solas los 375 millones de libras, de las cuales 218 millones deben abonarse antes del 30 de junio de 2027, además de 122,8 millones en pagos potenciales ligados a objetivos de los jugadores.

El pasado junio, el club reestructuró sus deudas añadiendo 94,36 millones de libras, y luego gastó 63,5 millones de libras en el terreno de su nuevo estadio propuesto, cuyo modelo de financiación aún no se ha definido, en un movimiento que muchos aficionados consideran un desgaste que mejor habría empleado en reforzar el equipo del entrenador Michael Carrick, que ocupa el duodécimo puesto.

La gran paradoja

A pesar de todo ello, el United logró un relativo milagro financiero; tras haber sido la quinta mayor masa salarial de la Premier League con 313 millones de libras en 2025, esta descendió a 302 millones en 2025-2026 debido a la ausencia de participación europea, de modo que la proporción de salarios respecto a los ingresos quedó en apenas el 45 %, la mejor de la liga.

Esto significa que Carrick logró un éxito que supera las expectativas al ocupar el tercer puesto con los menores recursos en comparación con los rivales.

Pero la política de ventas sigue siendo catastrófica; desde la venta de Lukaku por 74 millones en 2019, el club no ha vendido a ningún jugador por más de 25 millones salvo en 4 ocasiones únicamente: Greenwood, McTominay, Hojlund y Garnacho.

Y el pasado verano, obtuvo solo 47 millones por ventas, situándose en el undécimo puesto de la liga, mientras gastaba 148 millones, menos que clubes recién ascendidos como el Ipswich y el Hull City.

Clasificación a la Champions o el colapso

En 2023, los clubes de la Premier League votaron a favor de fijar el límite de las adquisiciones financiadas con deuda en el 65 % del valor del club, como respuesta a la operación del Burnley. Los aficionados del United consideran que la decisión llegó 18 años tarde.

Hoy, mientras se pone el foco en el escándalo del City, Berrada se encuentra ante una ecuación imposible: controlar los costes, reducir las deudas por fichajes y financiar un nuevo estadio, al tiempo que gasta lo suficiente para mantenerse en la Champions League.

En 2017-2018 el club recaudó 80 millones por los cuartos de final de la Champions, y en 2024-2025 obtuvo solo 31 millones por alcanzar la final de la Europa League, mientras que Adidas descuenta 10 millones anuales en caso de no clasificarse para la Champions.

Cuando el United se enfrente al Tottenham, colista de la clasificación, el 10 de octubre en Old Trafford, el partido no será una simple cuestión de 3 puntos, sino una lucha por la supervivencia financiera antes que la deportiva.







