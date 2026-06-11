El exojeador del Ajax está enfadado: «El club se está tirando 8 millones por la borda, es una tontería»

Hans van der Zee, exjefe de ojeadores del Ajax, critica a la agencia GIC por cobrar millones tras los fichajes de Lisandro Martínez y Antony por el Manchester United. Asegura que GIC no participó en su descubrimiento.

Sus palabras llegan tras la sentencia del Tribunal de Apelación de Ámsterdam, que dio la razón a GIC y ordenó al Ajax pagar unos dos millones de euros más intereses.

En el programa «Vandaag Inside Oranje», el ex ojeador de 70 años se mostró sorprendido y reiteró que tanto Martínez como Antony fueron descubiertos y evaluados únicamente por Ajax, especialmente en el caso de Antony, donde afirma haber desempeñado un papel clave.

«Los descubrimos nosotros mismos, sin duda. Yo vi a Antony más que nadie», afirma Van der Zee.

Sin embargo, GIC volvió a ganar el caso. «Mostraron un contrato firmado por el Ajax, probablemente por Marc Overmars», explica.

«Dicen que tienen derecho, pero es dinero que se va por el desagüe en el Ajax; no tiene sentido», lamentó.

Explica que GIC no tenía derechos sobre los jugadores, sino que ofrecía listas de talentos sudamericanos. «No tienen jugadores propios; van a Overmars y le dicen: “Aquí tienes una lista de sesenta sudamericanos, como un equipo paralelo”».

Según Van der Zee, se firmó un acuerdo del que el departamento de ojeadores no sabía nada. «Le dijeron a Marc: este contrato no te cuesta nada, pero si fichas a uno de nuestros jugadores, negociaremos. No sabemos qué contiene; probablemente Marc lo firmó, porque de otro modo no habrían ganado el caso. Nosotros, los ojeadores, no nos enteramos de nada».

El ex empleado del Ajax insiste en que el GIC no intervino en la llegada de Martínez y Antony: «No eran de ellos, ambos tenían su propio agente. No tuvieron nada que ver, eso es lo sorprendente».

Van der Zee trabajó en el Ajax entre 2007 y 2024 y se jubiló el año pasado.