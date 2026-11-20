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Timmy Simons fue presentado el viernes como nuevo entrenador del KRC Genk. En la rueda de prensa, el belga respondió, entre otras cosas, a la enorme decepción del OH Leuven, el club que dejó para dar un salto en su carrera dentro de Bélgica.

Simons llegó al OH Leuven en verano. El equipo tuvo un comienzo difícil bajo su dirección, pero ha rendido muy bien en las últimas jornadas. Actualmente ocupa una meritoria décima posición, algo que no ha pasado desapercibido para el Genk.

El Genk es séptimo en la Jupiler Pro League, una posición demasiado baja para el club. Hace casi dos semanas, la directiva decidió que ya había visto suficiente y despidió al entrenador danés Jess Thorup.

Ahora el Genk ha elegido a Simons, cuya decisión causó una gran decepción en la directiva del OH Leuven. El club escribió en su página web: «El OH Leuven ha recibido con sorpresa la decisión de Timmy Simons de dejar el club y aceptar la oferta del KRC Genk».

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«Esta decisión nos ha tomado totalmente por sorpresa. En nuestra colaboración con Timmy siempre partimos de la confianza, el compromiso y la lealtad mutuos. Entendemos su ambición de afrontar un nuevo reto profesional».

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«Al mismo tiempo, no podemos ocultar que nos decepciona la manera en que se ha desarrollado esta situación. Creemos que las ambiciones deportivas de un club y/o de una persona también deben ir de la mano del respeto mutuo y de una forma correcta de actuar, independientemente del tamaño o la posición de ese club y/o de esa persona».

Simons «entiende la emoción». «Pero siempre he hablado abiertamente de ello», declaró el excentrocampista del PSV, entre otros clubes, según Sporza. «Todos sabían perfectamente lo que estaba pasando y conocían la situación».

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Simons le da la vuelta al argumento. «También se despide a entrenadores. Entonces no hay que enfadarse si alguien decide marcharse, sobre todo si cumple todos los acuerdos. Eso también significa que has hecho un buen trabajo. He construido algo en Leuven; no me he marchado sin dejar nada atrás».

Simons no presta mucha atención a las reacciones airadas en las redes sociales. «Hace años que no uso las redes sociales. Me centro en el día a día y en lo que puedo controlar. Que ocurran estas cosas forma parte del deporte de élite».

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El director deportivo del Genk, Dimitri De Condé, defendió a Simons y señaló los «acuerdos contractuales claros» entre el OH Leuven y el Genk. «Si te sientas a negociar con adultos e incluyes cláusulas, sabes cuáles pueden ser las consecuencias. Si quieres evitarlo, debes impedirlo en los contratos. No hay nada más sólido que lo firmado por escrito».

Además, De Condé afirmó que el director deportivo del OH Leuven, György Csepregi, conocía desde hacía tiempo el interés concreto. «No informamos al Leuven el domingo, sino el viernes por la mañana. Hablé por teléfono con György y entonces no había ningún enfado. Lo hemos gestionado de forma profesional».

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En cualquier caso, Simons no tendrá que esperar mucho para reencontrarse con sus antiguos jugadores. El OH Leuven visitará al Genk el 11 de diciembre, justo el día en que Simons cumple 50 años.