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El exdefensa del Manchester United Clayton Blackmore se ha visto obligado a pedir disculpas públicamente tras provocar una oleada de críticas en las redes sociales por sus comentarios sobre Mason Greenwood. Blackmore, de 62 años, había instado al delantero a regresar a Old Trafford después de su destacada actuación en la Champions League.

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Polémica tras la gesta en la Champions League

La situación se desencadenó poco después de que el Fenerbahce lograra una emocionante victoria por 3-2 ante el Liverpool en la Champions League el miércoles por la noche. Greenwood, que ahora tiene 25 años, fue decisivo en el triunfo del equipo turco al marcar el gol del empate en la primera parte frente al histórico rival del Manchester United. Su actuación llevó a Blackmore a celebrar el resultado en las redes sociales, pero sus palabras provocaron rápidamente numerosas críticas entre la afición del United y el resto de la comunidad futbolística.

En su cuenta oficial de X, el exinternacional con Gales escribió: «Bien hecho, Mason Greenwood, por ganar al Liverpool. Vuelve a casa con nosotros, por favor». La publicación desató de inmediato una avalancha de comentarios críticos que recordaron al exdefensa las circunstancias de la salida del extremo del fútbol inglés. La reacción fue tan rápida y contundente que Blackmore se vio obligado a pronunciarse apenas dos horas después. Aseguró que no había entendido bien la situación legal actual del ex canterano del Manchester United.

Blackmore se retracta tras las críticas en redes sociales

La publicación provocó rápidamente una oleada de críticas entre los aficionados, lo que llevó a Blackmore a ofrecer una aclaración formal apenas unas horas después. En su cuenta personal, Blackmore pidió disculpas a todas las personas a las que había molestado con sus palabras y afirmó que creía que el jugador había sido completamente exonerado de las acusaciones anteriores.

«Siento haber ofendido a alguien, pero había oído que había sido exonerado de cualquier conducta indebida. Pido disculpas a todas las personas a las que he molestado con mis comentarios. Como he dicho, pensaba que había sido exonerado de todo y ha tenido un bebé con su novia. Lo siento muchísimo», escribió en X.

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La complicada salida de Greenwood de Old Trafford

La marcha de Greenwood del Manchester United sigue siendo uno de los episodios más controvertidos de la historia reciente del club. El delantero, considerado en su día la joya de la cantera de Carrington, vio interrumpida su carrera en el club en 2022 tras ser detenido como sospechoso de intento de violación, comportamiento controlador y coercitivo y agresión. Aunque la Fiscalía de la Corona acabó retirando todos los cargos a principios de 2023, el United llevó a cabo una larga investigación interna que finalmente concluyó que lo mejor para ambas partes era que continuara su carrera en otro lugar, tras una considerable presión de los aficionados.

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Una vida más tranquila en Estambul

Getty Images

Desde su salida definitiva del noroeste, Greenwood ha tratado de reconstruir su reputación lejos de la intensa atención de los medios ingleses. Tras una productiva cesión al Getafe en LaLiga, fichó por el Marsella antes de incorporarse al Fenerbahce este verano por unos 33 millones de libras. Su vida en Estambul ha sido relativamente tranquila, ya que en gran medida ha evitado la atención pública que suele acompañar a los fichajes estrella. El delantero reside actualmente en el distrito de Sarıyer, una zona popular entre los futbolistas extranjeros, donde, según se informa, es vecino del excentrocampista del Chelsea N'Golo Kante y del exjugador del Real Madrid Marco Asensio.