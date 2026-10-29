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El excentrocampista del Manchester United y el Paris Saint-Germain Ander Herrera ha recordado su inolvidable etapa en el fútbol argentino con un encendido elogio a la entrega de los aficionados de Boca Juniors. De vuelta en su país con el Real Zaragoza, el club de su infancia, el veterano español asegura que nada de lo que vivió en Europa se compara con su experiencia en Buenos Aires.

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El veterano español recuerda su etapa en Argentina

Durante una entrevista en Mario's Journey, el exinternacional español explicó que el vínculo entre la afición xeneize y su famosa camiseta superaba todo lo que había presenciado a lo largo de su exitosa carrera. Pese a haber vivido intensas noches de fútbol europeo en Inglaterra y Francia, la emoción cotidiana que rodea a La Bombonera siguió dejándole atónito. Para resumir el alcance mundial del club, afirmó: «Boca es el mayor movimiento de aficionados del mundo».

La afición vive el club como una religión

Más allá de los días de partido, al centrocampista le impresionó hasta qué punto el club de Buenos Aires forma parte de la vida cotidiana de sus habitantes, que solían reunirse fuera de los hoteles y de las instalaciones de entrenamiento solo para ver al equipo.

Al describir las escenas de emoción que presenció en los viajes del equipo y en las inmediaciones de las instalaciones de entrenamiento, Herrera dijo: «Para los aficionados de Boca, Boca está por delante de sus familias. La gente lloraba. Venían a vernos a las instalaciones de entrenamiento cuando nos marchábamos en coche. Boca es una locura. Es una religión. Pero por eso Boca es lo que es. Boca es el mayor movimiento popular del mundo. Eso es todo».

Destaca la victoria ante River Plate

Cuando le pidieron que eligiera el momento más destacado de su etapa en Sudamérica, el español señaló una memorable victoria en casa por 2-0 ante River Plate, su gran rival de la ciudad, en el Superclásico.

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Al describir la sensación de salir del túnel y encontrarse con La Bombonera en plena ebullición, Herrera añadió: «El mejor ambiente futbolístico que he vivido fue el del Boca-River, que ganamos 2-0. Subes las escaleras y ves a 55.000 personas enloquecidas. Es algo único. Es el club más grande de Sudamérica. No nací siendo hincha de Boca, pero lo seré el resto de mi vida».

El club de su infancia protagoniza la etapa final

Tras cumplir el sueño de vivir la intensidad del fútbol argentino, Herrera está ahora centrado en afrontar el tramo final de su carrera como jugador de vuelta en España, en el Zaragoza. Aunque sigue jugando en su país natal, el centrocampista tiene intención de seguir de cerca desde la distancia los resultados en La Bombonera como aficionado fiel. Sus elogios refuerzan aún más la reputación del Superclásico como uno de los mayores espectáculos del deporte.