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Bryan BergougnouxImago
Jeroen van Poppel

Traducido por

El exjugador del Lyon Bryan Bergougnoux (43) ha fallecido trágicamente

B. Bergougnoux

El fútbol francés llora la muerte repentina de Bryan Bergougnoux, exjugador del Lyon y segundo entrenador del Le Havre, a los 43 años.

Formado en el Olympique Lyonnais, se consolidó en el primer equipo en la 2003/04. Como centrocampista ofensivo jugó 48 partidos y marcó seis goles.

En Lyon vivió su mejor etapa: ganó tres Ligas y tres Supercopas de Francia.

En 2005 fichó por el Toulouse, donde permaneció cuatro temporadas. Luego jugó en el Lecce italiano, que lo cedió al Châteauroux y al Omonia Nicosia.

Se retiró en el Tours FC y, desde entonces, se dedicó a la dirección técnica, adquiriendo experiencia progresivamente.

Desde verano de 2025 era asistente técnico de Le Havre en la máxima categoría.

Según Le Progrès, el viernes iba a jugar un torneo Legends con excompañeros del Toulouse; sin embargo, perdió el conocimiento de forma repentina mientras viajaba en coche.

Fue trasladado de urgencia al hospital, donde murió. Deja mujer y cuatro hijos.

El Olympique de Lyon ha expresado su profundo shock y su apoyo a la familia, y el Toulouse habla de una gran pérdida: «Bryan permanecerá para siempre en nuestros corazones», ha declarado el club.