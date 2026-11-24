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El excentrocampista del Arsenal y el Borussia Dortmund Tomas Rosicky ha acordado dejar su cargo de director deportivo del Sparta de Praga tras la destitución del entrenador Brian Priske el lunes. El club de la máxima categoría checa acometió estos cambios después de que una racha de cinco partidos sin ganar lo dejara a 13 puntos del líder, el Slavia de Praga.

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El Sparta destituye a Priske tras una mala racha

El Sparta destituyó el lunes al entrenador danés Priske después de que el equipo no ganara ninguno de sus últimos cinco partidos. Rosicky también deja el club de mutuo acuerdo. Priske había llevado al equipo a conquistar dos títulos consecutivos tras su llegada en 2022, antes de marcharse al Feyenoord y regresar la temporada pasada. Sin embargo, la mala racha en la liga ha dejado al Sparta cuarto, con 24 puntos, a 13 de su rival de la ciudad, el Slavia.

La directiva explica la destitución del técnico danés

La directiva confiaba en que Priske pudiera enderezar el rumbo del equipo tras su regreso a Praga, pero la actuación frente al Liberec acabó con su paciencia. Al explicar la decisión en un comunicado oficial del club, el vicepresidente del consejo ejecutivo, Frantisek Cupr, declaró: «Tras el parón internacional de octubre, la dirección del club dio a Brian la oportunidad de mejorar tanto los resultados como el rendimiento.

«Sin embargo, a la prolongada racha de malos resultados del equipo se sumó una actuación insatisfactoria contra el Liberec, lo que nos llevó a decidir relevarlo de sus funciones como entrenador».

Sivok sustituye a un emblema del club

La salida de Rosicky pone fin a ocho años en la directiva del club en el que comenzó su carrera como futbolista. Formado en la cantera del Sparta, el exinternacional checo destacó después en el Dortmund y el Arsenal antes de regresar al equipo de su infancia. El exdefensa central del Sparta Tomas Sivok será su sustituto.

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Pese a que deja su cargo actual, el club quiere que Rosicky siga vinculado a la entidad. Cupr añadió: «Sabemos que perder por completo la experiencia de Tomas sería un error. Por eso, hablaremos con él en las próximas semanas sobre un posible futuro puesto en el club».

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Al Sparta le espera una prueba en la Europa League

El Sparta tiene poco tiempo para recomponerse antes de recibir el jueves 26 de noviembre al AZ neerlandés en su quinto partido de la fase de liga de la Europa League. Ocupa el 22.º puesto de la clasificación europea, con solo cuatro puntos en cuatro encuentros, y necesita con urgencia una victoria para reavivar sus opciones de disputar las eliminatorias. Estabilizar los resultados bajo una nueva dirección será esencial para salvar tanto su campaña europea como la temporada en la liga.