El exjugador del Ajax, el PSV y el Real Madrid (27) se retira del fútbol de inmediato

Mink Peeters, extremo de 27 años, anunció este viernes en redes sociales que no buscará otro club.

Peeters, antigua promesa del fútbol, es conocido en los Países Bajos por sus años en la cantera del Real Madrid, donde jugó entre 2014 y 2019.

Antes, había pasado por las canteras del PSV y el Ajax. Pese a su promesa, nunca alcanzó todo su potencial.

Jugó de forma oficial con el VVV-Venlo, el Almere City, el Lleida CF, el FK Cukaricki, el FC Volendam, el SV Lafnitz y el Westchester SC.

Ahora, el jugador de Nimega se despide definitivamente del fútbol profesional. «He jugado con Federico Valverde, Martin Ødegaard y Achraf Hakimi, y he trabajado con Zinédine Zidane».

Sin embargo, he pasado por siete operaciones, múltiples lesiones y la incertidumbre constante sobre mi nivel. Eso me ha quebrantado. Ahora cierro este capítulo y me dedico a ayudar a jóvenes jugadores a crecer», concluye el neerlandés, quien vivió el último año en Nueva York.