El exjugador de Senegal: debemos aceptar la decisión del TAS aunque sea favorable a Marruecos

Boukary Dramé, exjugador de la selección de Senegal, expresó su malestar por la crisis legal que rodea la final de la Copa Africana de Naciones 2025 entre Senegal y Marruecos, advirtiendo de sus repercusiones sobre la imagen del fútbol en el continente africano.

La selección de Senegal había vencido a Marruecos por 1-0 tras prolongarse el partido hasta los 120 minutos, antes de que la Confederación Africana de Fútbol (CAF) decidiera posteriormente considerar a Marruecos campeón, una decisión que Senegal recurre ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

El tribunal celebró una vista sobre el caso anteayer jueves, mientras que se espera que la resolución se dicte en los próximos días, sin que hasta ahora se haya anunciado una fecha concreta.

En una entrevista con el sitio web "Africa Foot", especializado en fútbol africano, Dramé afirmó que Senegal tendrá que aceptar la resolución final, incluso si va en contra de sus deseos, señalando que el caso ha llegado a una fase en la que hay que acatar la ley.

El exjugador dijo: "Una vez que el caso llega a este nivel, forma parte del juego, por desgracia. Aunque no lo aceptemos, es posible que el título vaya a Marruecos, algo que no deseo. Pero ellos estarán, pese a todo, dentro del marco de la ley, y es la ley la que decide. Y si la resolución los declara campeones de África ante la CAF y ante todos, debemos aceptarlo. Por desgracia, estarán en todo su derecho de acuerdo con la situación actual".

Dramé: "Damos la imagen de un continente que no es serio"

Dramé, que representó a la selección de Senegal entre 2005 y 2016, insistió en que el mayor impacto de la crisis reside en la imagen que ofrece del fútbol africano, ante la posibilidad de que un título de un torneo continental se decida fuera del terreno de juego, después de que el propio partido terminara con victoria de Senegal.

Y añadió: "Es lamentable que demos la imagen de un continente que no es serio y que todavía tiene un largo camino por recorrer para llegar al nivel de los europeos. Creo que tenemos todo lo necesario para lograrlo, pero aprenderemos. Espero que esta etapa sea un motivo para nuestra evolución y que estas cosas no se repitan en el futuro. Ese es el objetivo, aprender de nuestros errores".

Un caso excepcional que podría dejar huella en el fútbol africano

Dramé abordó el carácter excepcional del caso, explicando que nunca antes había vivido una situación similar, pese a conocer hechos anteriores de equipos que abandonaron el terreno de juego durante los partidos sin que, según lo que figura en el archivo, se les impusieran sanciones semejantes.

Sin embargo, consideró que la final entre Senegal y Marruecos difiere de aquellos casos, porque el partido continuó hasta su final, lo que hace que el caso sea, desde su punto de vista, una situación insólita.

El exjugador del Paris Saint-Germain dijo: "Nunca antes había vivido una situación como esta. Vi que, tras este caso, salieron a la luz muchos hechos antiguos en los que equipos abandonaron el terreno de juego durante los partidos y no fueron sancionados. Parece que eso ya ha ocurrido antes, pero este caso es diferente, porque el partido llegó a su final. Puedo decir que es la primera vez".

Los representantes de Marruecos habían abandonado la sede del Tribunal de Arbitraje Deportivo tras la vista sin hacer declaraciones, mientras que Abdoulaye Sidou Sow, secretario general de la Federación Senegalesa de Fútbol, afirmó que su país presentó una buena defensa durante la vista.