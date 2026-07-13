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Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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El exjugador argentino insulta a España... y la leyenda del Barcelona responde

Francia vs España
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Inglaterra vs Argentina
Inglaterra
Argentina
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C. Puyol
R. La Volpe

El programa «Los Maestros» de TUDN vivió un momento tenso cuando Carles Puyol y Ricardo La Volpe discutieron al analizar las semifinales del Mundial 2026.

Según Sport, el exseleccionador argentino, campeón en 1978, y el excapitán español, campeón en 2010, discutieron acaloradamente.

La charla arrancó sobre el duelo España-Francia, pero La Volpi cuestionó el peso histórico de la Roja, y Biyol respondió al instante.

La Volpi afirmó que la «Furia Roja» no empezó a imponerse en la escena mundial hasta después de proclamarse campeona del mundo en Sudáfrica 2010 y subrayó: «¿Qué tiene que ver España con esto? Aparecisteis en 2010; antes de eso, no existíais».

Puyol rechazó el argumento y recordó que el éxito de esa generación empezó en 2008, con la Eurocopa.

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La Volpi insistió: «¿Campeones del mundo? ¿Cuántos títulos tenéis?».

Además, el argentino afirmó que España había vivido de los recuerdos de esa generación dorada y que el sistema 4-3-3 no era una innovación suya, sino que ya lo había usado Arrigo Sacchi años antes.

Y añadió: «Desde 2010 vivís de una historia antigua. ¿Dónde estaba esa historia en 2014, 2018 o 2022? Solo ahora ha surgido una nueva generación».

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