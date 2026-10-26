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Luis de la Fuente ha consolidado su legado como uno de los grandes de la era moderna tras ser nombrado el mejor entrenador del fútbol mundial. El técnico español recibió el prestigioso galardón después de una campaña histórica en la que su selección alcanzó la cima de este deporte.

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Una noche de gloria para el estratega español

De la Fuente ha sido nombrado oficialmente mejor entrenador del mundo tras recibir el Trofeo Johan Cruyff en la ceremonia del Balón de Oro de 2026. El veterano técnico era el claro favorito para llevarse el galardón después de que España conquistara el Mundial con autoridad y cautivara a los aficionados con una combinación de disciplina táctica y talento creativo.

Al subir al escenario para recoger el trofeo, De la Fuente se mostró humilde pese a la importancia de la ocasión. No tardó en reconocer la calidad de sus colegas y el esfuerzo colectivo necesario para alcanzar semejante éxito. «Buenas noches, es un verdadero honor para mí recibir este premio. Es un honor; estar entre los nominados ya era un premio en sí mismo. Por eso quiero felicitar a los demás nominados, que también se han ganado su lugar aquí. Lo veo como un logro colectivo: un grupo maravilloso de jugadores y miembros del cuerpo técnico, los mejores del mundo, si se me permite decirlo», afirmó ante un público repleto de estrellas.

Se impone a una competencia de primer nivel

La pugna por el Trofeo Cruyff fue muy reñida y contó con varios entrenadores que firmaron temporadas históricas. De la Fuente superó a destacados compatriotas españoles, entre ellos Luis Enrique, del Paris Saint-Germain; Mikel Arteta, del Arsenal; y Unai Emery, que llevó al Aston Villa a conquistar la Europa League. Vincent Kompany, entrenador del Bayern de Múnich, completaba la lista de cinco candidatos, aunque el belga no pudo asistir a la ceremonia por problemas de salud.

Pese al prestigio de sus rivales, el triunfo de De la Fuente en el Mundial resultó decisivo para los votantes. El técnico español aprovechó la ocasión para hacer partícipes de la victoria a todos los integrantes de la federación: «Quiero dar las gracias a la RFEF (Real Federación Española de Fútbol), al presidente, al director deportivo y a todo el personal. Y, por supuesto, también a mi agencia».

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La filosofía de los campeones del mundo

Después de quedar tercero en la votación cuando llevó a España a conquistar la Eurocopa 2024, el técnico de 65 años se ha alzado ahora con el máximo galardón tras su triunfo en el Mundial. Sin embargo, lejos de considerar estos éxitos la cima de su carrera, De la Fuente los ve como un impulso para el futuro. «El éxito no es el objetivo final: este premio no es una meta alcanzada, es una motivación», explicó ante las leyendas y los medios de comunicación presentes.

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Al subrayar la importancia de seguir creciendo, De la Fuente rindió homenaje a quienes le apoyaron durante su trayectoria y concluyó su discurso así: «Quiero terminar dando las gracias a mi familia, a quienes están aquí y a quienes ya no están con nosotros. Recuerdo a mis padres y a mi hermano». Añadió que «los logros individuales son el reflejo de un logro colectivo».

Romeu rinde homenaje a las estrellas del Barcelona tras recibir el premio

Pere Romeu, entrenador del Barcelona, fue nombrado mejor entrenador del año en fútbol femenino en la ceremonia del Balón de Oro, como colofón a una campaña extraordinaria con el club catalán. Al recoger el premio en el escenario, Romeu expresó su gratitud: «Es un placer estar aquí y recibir este premio. Muchas gracias. Enhorabuena a todos los demás».

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El español no tardó en atribuir el reconocimiento individual al esfuerzo colectivo de su plantilla y al dominio sostenido del equipo en los últimos años. «En segundo lugar, siento que este es un premio colectivo, un premio para el equipo. Tenemos futbolistas excelentes y hemos ganado muchos títulos en títulos anteriores», añadió Romeu, antes de concluir: «Estoy muy agradecido a todas las futbolistas que han formado parte de esta última temporada».