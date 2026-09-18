Abdo Atif, exestrella de la selección de Arabia Saudí, reveló cuál es el verdadero rival de Arabia Saudí en la Copa del Golfo 27, que arrancará dentro de pocos días.

Arabia Saudí acoge las competiciones de la Copa del Golfo durante el periodo comprendido entre el 23 de septiembre y el 6 de octubre próximo.

El sorteo del torneo situó a Arabia Saudí en el Grupo 1, junto a Irak, Omán y Kuwait.

Atif señaló, durante su participación en el programa "Fi al-Marma" del canal Al Arabiya: "La selección de Arabia Saudí puede superar la fase de grupos en la Copa del Golfo 27".

Abdo Atif recalcó la dificultad de la tarea de Arabia Saudí para liderar el Grupo 1, ante la presencia de la selección de Irak como un rival fuerte.

Afirmó que la selección de Irak goza de una gran compenetración, bajo la dirección de un entrenador destacado como el australiano Graham Arnold.

Atif apuntó a la importancia del papel de la afición para motivar a los jugadores de la selección de Arabia Saudí a llegar lejos en el torneo.

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