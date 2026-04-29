El exfiasco del Ajax vale ahora 50 millones; Liverpool y Manchester United lo quieren

Francisco Conceição está cuajando una excelente temporada en la Juventus. El extremo de 23 años, descartado hace dos años por el Ajax, podría valer ahora 50 millones de euros, según La Gazzetta dello Sport.

Según el diario deportivo rosa, grandes clubes ingleses siguen al jugador; Liverpool y Manchester United están más interesados, aunque aún se desconoce si la Juventus está dispuesta a dejarlo marchar.

Esta temporada es clave en el equipo de Luciano Spalletti, que aspira a la Champions. La Juventus lo fichó el verano pasado al Porto por 32 millones y, según los rumores, solo escuchará ofertas superiores a 50 millones.

Liverpool lo ve como el sucesor ideal de Mohamed Salah, quien dejará Anfield el próximo verano tras nueve temporadas. Spalletti declaró a la prensa italiana que considera «acertada» la comparación entre ambos.

«Cuando recibe el balón en la banda y se enfrenta a su rival, es imparable», afirmó el técnico italiano sobre su pupilo. «Solo debe mejorar el disparo, porque en eso Salah es de primera clase. Sin embargo, Conceição tiene una explosividad en el uno contra uno que lo hace casi imposible de marcar».

«Sé que la gente dice que el Liverpool es un club fantástico, pero yo ya juego en un gran club en el que soy feliz», añadió Conceição el mes pasado. «En este momento solo me centro en la recta final de la temporada para ayudar a mi club lo mejor posible. Simplemente tengo que seguir trabajando muy duro».

Conceição figura en la lista del Manchester United, que prepara su plantilla para la próxima Liga de Campeones. Su alto precio genera dudas, pero se espera que el próximo Mundial lo cambie.