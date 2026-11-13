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El exextremo del Crystal Palace y el Everton Yannick Bolasie ha rescindido de mutuo acuerdo su contrato con el Chapecoense antes de lo previsto, tras el descenso del club brasileño a la Serie B. La salida del atacante congoleño, anunciada el jueves, deja en el aire su próximo destino a solo unas semanas de que expirase su contrato.

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Una rescisión de mutuo acuerdo pone fin a su etapa en Brasil

Bolasie y el equipo de Santa Catarina acordaron rescindir anticipadamente un contrato que en principio se extendía hasta diciembre una vez que su descenso a segunda división quedó matemáticamente confirmado. Tras llegar a Chapeco en enero, el delantero tuvo una etapa discreta en el Campeonato Brasileño, la Copa do Brasil, la Copa Sul-Sudeste y el Campeonato Catarinense. Su salida prematura vuelve a dejar en el aire dónde jugará el veterano futbolista.

Un comunicado oficial confirma la separación amistosa

Pese a las dificultades de su equipo sobre el terreno de juego esta temporada, el extremo siguió siendo una figura apreciada dentro del club, al que trató con cariño y respeto durante sus diez meses de estancia.

Al confirmar su salida el jueves, un comunicado oficial del club señalaba: «La Asociación de Fútbol Chapecoense anuncia oficialmente la rescisión de su vínculo contractual con el delantero Bolasie».

«El jugador llegó al Chapecoense al comienzo de la temporada 2026 y disputó 34 partidos oficiales con el equipo, en los que marcó tres goles y dio tres asistencias».

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«Queremos agradecer a Yannick Bolasie su dedicación, profesionalidad y contribución diaria durante su etapa en el club».

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«En esta nueva etapa de su carrera, se marcha con nuestra gratitud y respeto. Todos en el club deseamos mucha felicidad a Yannick y a su familia. El club agradece al profesional su labor y le desea éxito en sus futuros proyectos».

Una carrera itinerante por varios continentes

Antes de trasladarse a Sudamérica, el internacional de la República Democrática del Congo era conocido sobre todo por su paso por la máxima categoría inglesa con el Crystal Palace y el Everton. A lo largo de su carrera en la Premier League, el habilidoso futbolista disputó 119 partidos, marcó 10 goles y dio 17 asistencias antes de abandonar Merseyside en 2021.

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Tras pasar por Turquía y Gales, se adaptó bien al fútbol brasileño en sus anteriores etapas en el Criciuma y el Cruzeiro. Su periodo más productivo en el país llegó con el Criciuma, apodado Tigre, donde se consolidó como una pieza clave durante la campaña del equipo en primera división antes de fichar por el Chapeco.

El equipo descendido recibe al Vasco da Gama

Mientras Bolasie sopesa sus opciones como jugador libre, el Chapecoense debe afrontar sin él los partidos que le quedan en primera división. Recibe al Vasco da Gama el sábado, antes de visitar al Remo el 18 de noviembre y recibir al Cruzeiro, antiguo equipo del extremo, tres días después. En Santa Catarina, la atención se centrará entonces en reconstruir la plantilla para competir en segunda división el próximo año.