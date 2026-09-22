Varios clubes de la Liga Premier de Rusia están en contacto con el francés Anthony Martial para fichar al exdelantero del Manchester United durante el periodo actual.

El club libio Al Ittihad de Trípoli había presentado una oferta de 13 millones de libras esterlinas para fichar a Martial, pero el jugador, que se encuentra libre, la rechazó.

Martial, de 30 años, dejó al Monterrey mexicano a mitad de su contrato de dos años a principios de este verano, y ahora parece ser pretendido por clubes de España como el Málaga, según informó el diario británico "Mirror".

El exinternacional francés dejó el Manchester United hace dos años y se unió posteriormente al AEK de Atenas griego, y ahora busca un nuevo club después de haber pasado nueve temporadas en Old Trafford.

El diario francés "L'Équipe" afirmó que el CSKA de Moscú y el Krasnodar están entre varios clubes rusos interesados en fichar a Martial, y se cree que el delantero rechazó una oferta del Auxerre francés a principios del verano.

Asimismo, el sitio web "Foot Mercato" informó que Martial rechazó una oferta del club Al Ittihad de Trípoli por un salario neto de 8,6 millones de libras esterlinas a lo largo de dos años, además de una prima por fichaje de 4,3 millones de libras esterlinas.

El club libio había fichado al extremo marroquí exinternacional del Southampton, Sofiane Boufal, a principios de este mes.

Martial solo disputó 53 partidos durante las dos últimas temporadas desde su salida de Old Trafford, y el delantero marcó nueve goles con el AEK de Atenas, pero solo anotó un gol con el Monterrey antes de su regreso a Europa.

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