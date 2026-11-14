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El defensor brasileño João Victor, exjugador del Benfica y actualmente profesional en las filas del CSKA de Moscú ruso, generó una amplia reacción tras su comentario sobre la derrota de la selección de Portugal ante Dinamarca por 4-1, en el partido que se disputó en la ciudad de Braga.

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El jugador envió un mensaje a través de su cuenta de “Instagram” para defender a Cristiano Ronaldo, tras la derrota que llegó en la primera aparición de la selección portuguesa en la era posterior a su exlíder.

La postura de Joao Victor llegó después del partido que Portugal disputó sin Ronaldo, en el que cayó ante la selección danesa con un resultado abultado, para registrar la primera derrota del entrenador Jorge Jesus desde que asumió las riendas del combinado.

El comentario del defensa brasileño no se limitó al resultado, sino que vinculó lo ocurrido con la forma de tratar a la estrella portuguesa, al considerar que su ausencia y la falta de respeto a su estatus merecen ser señaladas.

El jugador del CSKA de Moscú publicó una imagen del resultado del partido a través de su cuenta de “Instagram”, que mostraba la ventaja de Dinamarca por 4 goles a 0 en el minuto 75, y la acompañó con una frase que contenía una clara crítica a lo que consideró una falta de reconocimiento hacia Ronaldo.

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Joao Victor escribió: “Esto es lo que pasa cuando no respetas a tu referente”, en un mensaje en el que no mencionó nombres concretos, pero que reflejó con claridad su vínculo entre la derrota y la forma en que la selección trató a su exlíder.

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El significado de la frase trascendió el mero comentario sobre el resultado de un solo partido, ya que reabrió el debate sobre el lugar de Ronaldo dentro de la selección portuguesa, tras el final de su trayectoria con el equipo, y sobre el valor que representa en la historia del fútbol portugués. Además, el momento de la publicación del mensaje, con la ampliación de la diferencia y el resultado llegando a 4 goles, le otorgó una relación directa con los acontecimientos del encuentro, que terminó con la derrota de Portugal por 1-4.

La derrota resultó dolorosa para la selección portuguesa, especialmente porque se produjo en Braga y ante su afición, además de ser la primera derrota de Jorge Jesus desde que asumió el cargo.

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Pese a la dureza de la derrota, la selección portuguesa ya había asegurado su clasificación a la fase de eliminatorias de la Liga de las Naciones de la UEFA, lo que significa que la derrota no le privó de continuar su recorrido en el torneo.

El equipo aún necesita solo un punto en su próximo partido ante Gales para sellar el liderato de su grupo y terminar la fase en el primer puesto.