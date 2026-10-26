El francés Samuel Umtiti, exestrella del Barcelona, no ocultó su decepción por el rendimiento de Lamine Yamal en la noche de la derrota por 2-1 ante el Real Madrid.

Yamal vivió una nueva noche difícil, pues tras su decepcionante actuación frente al Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones, pese a marcar un gol durante la derrota del Barcelona por 4-2, el extremo español no fue capaz de ofrecer una actuación convincente en el Clásico.

El portal Foot Mercato publicó las declaraciones de Umtiti, realizadas a la cadena DAZN, en las que puso el foco en las dificultades a las que se enfrentó Yamal ante la defensa del Real Madrid.

Umtiti dijo: "No vimos a Yamal en su mejor versión. Aquí nos damos cuenta de lo difícil que es el fútbol, incluso para un jugador como él".

Y añadió: "La defensa del Real Madrid logró neutralizar por completo a Lamine Yamal".

Los redactores del portal Foot Mercato otorgaron a Yamal una valoración de 3 sobre 10, después de que Marc Cucurella, gracias a su solidez defensiva, lograra reducir por completo su peligrosidad, al igual que hizo Lucas Hernández frente al Paris Saint-Germain pocos días antes.