El exentrenador del Manchester United, Rúben Amorim, tiene nuevo trabajo

Ruben Amorim será el nuevo entrenador del AC Milan, según confirmó Fabrizio Romano este lunes. El exentrenador del Manchester United firmará pronto su contrato en Milán.

El técnico portugués, sin equipo desde su salida del Manchester United en enero, regresa así al banquillo y sustituye a Massimiliano Allegri, destituido por sus decepcionantes resultados.

Amorim fue despedido por el Manchester United a principios de enero; Darren Fletcher lo reemplazó dos partidos y luego Michael Carrick tomó el relevo, llevando a los Red Devils al tercer puesto y a la clasificación para la Liga de Campeones.

El Milan, quinto, se quedó fuera de la máxima competición continental.

Firmará un contrato de dos temporadas, con opción a una tercera.

El exentrenador del Braga y el Sporting CP superó en la carrera a Matthias Jaissle (Al-Ahli) y Sebastian Hoeness (Stuttgart), también candidatos.

También sonó Oliver Glasner, ex del Crystal Palace, pero quedó descartado.