El exentrenador del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer echa una mano a un equipo noruego de quinta división mientras busca volver a entrenar a tiempo completo

Compartir Sigue a GOAL en Google

El exentrenador del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha vuelto a los entrenamientos para ayudar a un club de categoría inferior en su Noruega natal mientras valora su próximo puesto permanente. El técnico de 53 años está aportando su experiencia al FCK, equipo de quinta categoría de Kristiansund, después de que no prosperara su regreso a Old Trafford a principios de este año.

Anuncios

El ídolo noruego entrena a un club de su ciudad natal

Solskjaer compagina actualmente su trabajo con el primer equipo y las categorías inferiores del FCK, club de Kristiansund, tras la conclusión de su temporada liguera. El equipo local terminó recientemente noveno entre los 11 participantes de la Cuarta División noruega, que constituye el quinto escalón del fútbol nacional. El trabajo sobre el césped ha mantenido activo al técnico después de que fracasaran en enero las conversaciones para regresar al Manchester United.

El nombramiento de Carrick puso fin a sus opciones de volver

La directiva del United habló con su exdelantero sobre la posibilidad de que regresara como entrenador interino a principios de año, tras la destitución de Ruben Amorim. Sin embargo, el club optó por poner al frente del equipo a Michael Carrick, antiguo ayudante de Solskjaer, quien posteriormente firmó en mayo un contrato definitivo de dos años. Pese a colaborar en el fútbol de base, Solskjaer sigue abierto a asumir otro puesto al frente de un primer equipo, según explicó al ser preguntado por su futuro por TV2 Sport: «Sí, creo que probablemente aceptaré un trabajo».

Preguntado por si alguna vez se plantearía responder a una futura llamada desde Old Trafford, añadió: «Si Michael lo hace bien durante diez años y decide dejarlo, y me preguntan si puedo hacerme cargo del equipo durante dos meses, por supuesto que no diría que no.

«He estado en ese club durante 18-19 años, así que forma parte de la familia. Pero no es algo en lo que esté pensando».

Anuncios Anuncios

Una trayectoria llena de títulos antes de su etapa en Turquía

El vínculo duradero de Solskjaer con el gigante de la Premier League comenzó durante sus 11 años como jugador, entre 1996 y 2007, cuando marcó 126 goles en 366 partidos en todas las competiciones y conquistó 12 títulos importantes, entre ellos seis ligas y el histórico triplete de 1999. Regresó en diciembre de 2018 para sustituir inicialmente a Jose Mourinho como entrenador interino y permaneció casi tres años en el banquillo, hasta noviembre de 2021. Bajo su dirección, el equipo acabó tercero y segundo en la liga y llegó a la final de la Europa League de 2021, en la que perdió en la tanda de penaltis ante el Villarreal.

Entretenimiento total Max ✅ Transmite en streaming la gran mayoría de los partidos de la Premier League en directo, operando como el hogar digital principal del fútbol inglés en México. ✅ Combina la acción del deporte en vivo con el enorme catálogo de series premium de HBO y películas de Warner Bros dentro de la misma suscripción. ✅ Los encuentros más atractivos de cada jornada también se transmiten simultáneamente por televisión de paga tradicional a través de los canales TNT o Cinemax. Mensual desde $149 MXN Contrata Max

Más recientemente, el noruego volvió a dirigir un club al hacerse cargo del Besiktas, uno de los grandes de Turquía, antes de marcharse en agosto de 2025 y retomar dos meses después sus funciones como observador técnico de partidos de la UEFA.

Volver de forma permanente a un banquillo sigue siendo su prioridad

Aunque orientar a jugadores jóvenes y aficionados en Kristiansund le ofrece una oportunidad de seguir vinculado al fútbol lejos de los focos, se espera que Solskjaer estudie ofertas formales en los próximos meses. El técnico, de 53 años, compagina su labor de análisis para la UEFA con sesiones prácticas en Noruega para mantenerse preparado de cara a su próximo reto profesional. Mientras tanto, Carrick, su antiguo compañero, afronta la tarea inmediata de enderezar la situación del United en las competiciones nacionales desde Manchester.