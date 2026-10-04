Jesse Marsch, exdirector técnico del Leeds United, insistió en que "todo el mundo lo sabía" respecto a las trampas del Manchester City, y pidió el descenso del club de la Premier League tras ser declarado culpable de infringir las normas financieras.

Marsch fue nombrado entrenador del Leeds en febrero de 2022, pero fue destituido 12 meses después, cuando el club luchaba por evitar el descenso de la Premier League.

Al hombre de 52 años, que ahora dirige a Canadá, se le preguntó por el fallo de una comisión independiente que determinó que el Manchester City ocultó pagos por valor de 900 millones de libras esterlinas durante un periodo de nueve años plagado de operaciones "ficticias".

Y aunque el fallo abarcó el periodo comprendido entre 2009 y 2018, Marsch expresó su convicción de que existían "contradicciones" incluso durante su etapa en la Premier League.

El Manchester City debe descender

Marsch declaró al diario The Guardian que el Manchester City debería descender de la Premier League como consecuencia de este fallo.

El Manchester City confirmó el viernes que había presentado un recurso para anular la decisión de la comisión independiente.

Marsch afirmó: "Creo que el Manchester City debería ser castigado con dureza. Creo que debería descender a una categoría inferior y, por cierto, todo el mundo lo sabía. Todo el mundo lo sabía".

Y continuó: "Aquel verano (2022), nosotros y el Manchester City éramos los dos únicos equipos que dijimos que habíamos obtenido beneficios. En nuestro caso, obtuvimos beneficios porque vendimos a Raphinha y vendimos a Kalvin Phillips. Nos quedó buena parte de lo que habíamos comprado".

Y agregó: "En aquel momento, no estábamos en una situación financiera que nos permitiera no ahorrar. Los propietarios no disponían de grandes recursos económicos. En cambio, cuando el Manchester City dijo eso, literalmente dije: ¿Están bromeando? ¿Es cierto esto? ¿Es una especie de broma?".

El entrenador señaló: "Cuando dijeron que habían fichado a Erling Haaland por 52 millones de libras esterlinas, fue algo así como: sí, bueno, claro".

Y dijo: "Así que yo sabía que había contradicciones en ello, pero ¿qué puedes hacer? Simplemente levantas los brazos al aire y dices: así es el fútbol".

Las cuentas de los clubes tras la pandemia de la COVID

En el verano de 2022, al que se refirió Marsch, los clubes dieron a conocer sus cuentas de la temporada 2020-21, que se disputó a puerta cerrada debido a la pandemia de la COVID-19.

El Leeds anunció un beneficio operativo de 5,5 millones de libras esterlinas, ya que los ingresos del club se vieron reforzados por su regreso a la Primera División tras su ascenso desde la Championship inglesa.

Por su parte, el Manchester City anunció un escaso beneficio de 2,4 millones de libras esterlinas en el mismo periodo, después de haber registrado pérdidas por valor de 126 millones de libras esterlinas en la temporada 2019-2020.

Se citaron la llegada del club a la final de la Liga de Campeones de 2021 y la conquista del título de la Premier League por cuarta vez bajo la dirección de Pep Guardiola como razones principales de su éxito financiero.

Los comentarios de Marsch también pusieron el foco en el periodo de fichajes del verano de 2022, en el que el Manchester City fichó a Haaland por 52 millones de libras esterlinas e incorporó a Phillips procedente de su equipo, el Leeds, en una operación valorada en 42 millones de libras esterlinas.

El Leeds, por su parte, vendió al astro brasileño Raphinha al Barcelona por 55 millones de libras esterlinas, y el club utilizó los fondos obtenidos de ambas operaciones para generar cerca de 140 millones de libras esterlinas de ingresos.

El Leeds, que destituyó a Marsch en febrero de 2023, descendió a una categoría inferior al final de la temporada.